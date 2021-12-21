Захвативший в Париже двух заложников мужчина отпустил одну женщину

В Париже злоумышленник, захвативший в заложники двух женщин, отпустил одну из них на свободу, передает РИА Новости заявление городской префектуры.

"Преступник только что освободил одного из заложников, он не пострадал", - гласит официальное заявление.

Переговоры со злоумышленником еще продолжаются.

Напомним, что сообщение о захвате заложников поступило вечером в понедельник. Мужчина с ножом захватил двух женщин и удерживал их в помещении магазина на улице Алигер. Известно, что удерживающий заложницу мужчина психически нездоров и он требует встречи с министром юстиции Пятой республики Эриком Дюпоном-Моретти.