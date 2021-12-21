Животных могут запретить продавать в зоомагазинах и на рынках

Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект, который направлен на запрет продажи животных в неподобающих условиях.

В местах продажи животных их зачастую содержат в негуманных, стесненных условиях, не выгуливают и плохо кормят, отмечают авторы инициативы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин согласен с этой позицией. Нередко в зоомагазинах и на птичьих рынках они ютятся "голодные, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи". "Очевидно, что такие ситуации необходимо исключить", - подчеркнул Володин. По его словам, новые нормы дают правительству полномочия устанавливать требования к местам продажи животных. Это создаст дополнительные меры защиты братьев наших меньших от жестокого обращения.

Госдума, кроме того, одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения требований законодательства в области обращения с животными.

Проектом закона, в частности, предусматриваются штрафы за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния:

- для граждан - в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей,

- для должностных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей,

- для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Законопроект внесли в Госдуму депутаты от ЕР Владимир Бурматов и Павел Крашенинников.