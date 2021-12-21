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Рубрика: Культура

Зураб Церетели переизбран на должность президента Российской академии художеств

Текст: Наталья Соколова
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Президиум РАХ переизбрал известного скульптора и художника Зураба Церетели на должность президента на последующие пять лет.

Фото: Всероссийский музей декоративного искусства
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Впервые Церетели занял этот пост в 1997 году. В том же году в Москве появился его памятник Петру I - монумент "300-летие Российского флота". Также из известных скульптур Церетели - монумент "Добро побеждает Зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Колумбу в Пуэрто-Рико (2016), памятник Пушкину в Ульяновске, скульптурные композиции на Манежной площади в Москве и многие другие.

В 1970-1980 годах Церетели был главным художником МИД СССР, в 1980-м - главным художником Олимпийских игр в Москве, в 1995-м - худруком строительства мемориального комплекса на Поклонной горе, с 1995 года - главным художником по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве.

Также Церетели - основатель первого в России музея современного искусства.

У Церетели немало государственных наград: он - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", кавалер Ордена почетного легиона (Франция), лауреат Государственной премии РФ, ордена Дружбы народов и других.

Культура Арт Музеи и памятники

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