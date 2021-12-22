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22.12.2021 14:54
Рубрика: Происшествия

Адепт запрещенной в России организации появился в Москве

Текст: Юрий Снегирев (обозреватель)
Я всегда считал запрещенную в России экстремистскую организацию под странным названием АУЕ фантазией. Типа зеки руководят молодежью из-за решетки. И расшифровка попахивает мифом: арестантский уклад един. Теперь не считаю.
Фото: Антон Буценко/ТАСС Фото: Антон Буценко/ТАСС
Фото: Антон Буценко/ТАСС

Утром, собираясь на работу, стал чистить от снега свою "ласточку". Смотрю - колеса спущены. Причем, все четыре. А под снегом на дверях нацарапанные буквы. Три. И не матом. Повернулся - у соседа такая же беда. И там, и там, и в том углу! И везде проклятые буквы. Когда приехала полиция из РОВД Красносельского района, жильцы выскакивали чуть ли не в халатах, чтобы сообщить о своей беде. Я насчитал 15 покореженных машин. Но потом выяснилось, что это только за одну ночь. В соседнем дворе - то же самое. И в другом. И еще в одном!

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Кинулись к камерам. Вот он! Среднего роста с рюкзачком, в куртке с капюшоном и в медицинской маске. В руках длинное шило. У меня сердце екнуло, когда он не спеша, проколол колеса у моей машины, а потом сел на корточки и начал писать на дверях свою гадость. Потом встал и неспешно подошел к другой иномарке. Тут явились рабочие теплопункта. Он их даже не испугался. Сделал вид что стряхивает снег со своего автомобиля, а потом флегматично удалился в соседний двор.

АУЕ - преступная квазиорганизация молодежи. Подонки занимаются рэкетом среди школьников и подростков с 2011 года. Якобы на "общак" для зоны. Собирали мелочь от 5 до 100 рублей. Но в день. В каждом классе свой смотрящий. Если отказываешься платить - отводят в туалет и на первый раз избивают. Несколько несовершеннолетних покончили с собой, не выдержав давления. Все это было далеко: в Чите, Шилке, Улан-Удэ. А вот сейчас эти три страшные буквы докатились и до Москвы.

Эту квазиорганизацию Верховный суд признал экстремистской в 2020 году. Эх, как бы их всех переловить и отправить туда, куда манит их тюремная романтика!

В отделении полиции Красносельского района таких как я - целая делегация. Участковые сбились с ног, но с каждым находят время пообщаться. Признаться, я не ожидал такого отношения. Я даже не представился журналистом. Меня пригласили в кабинет и обстоятельно расспросили. На зависть одной бабки, которая принесла заявление на соседку, которая иногда запускает петарды с балкона.

Надо определить ущерб, - сказал следователь.

Ну, я не знаю... Разве что на глазок.

Тут все серьезно. Поймите, от этого зависит квалификация. Дело резонансное.

А найдете этого подонка?

А зачем мы тут с вами беседуем? Найдем, даже не сомневайтесь, а вот ущерб в полной мере он вряд ли сможет возместить.

Я так и предполагал.

Вышел я из полиции не то что в приподнятом настроении. Но если начальник сказал, что вор должен сидеть в тюрьме, то он будет сидеть. Вот только забыли про еще одну уголовную квалификацию: пропаганда экстремистских организаций. Тут я, надеюсь, он получит по полной. Я верю в Красносельскую полицию.

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