Алексей Филимонов, сыгравший Вертинского, стал актером года по версии кинокритиков

Свой традиционный рейтинг лучших актеров года представил журнал "Вокруг ТВ". Топ составлен по результатам опроса ведущих кинокритиков и экспертов, среди которых есть и обозреватель "Российской газеты" Сусанна Альперина. И как водится, не обошлось без сюрпризов. В этом году сериальная индустрия совершила впечатляющий рывок, а значит было много отличных проектов и новых глубоких и эффектных образов для исполнителей, придуманных режиссерами. И если при выборе лучшей героини еще было хоть какое-то единодушие, то при выборе лучшего актера развернулась нешуточная битва мнений.

Но выбор сделан. Лучшей актрисой года стала Елена Тронина, исполнительница главной роли в сериале Happy End на more.tv. Именно ее имя чаще других называли эксперты.

Лучшим актером, по мнению кинокритиков, стал Алексей Филимонов, покоривший экспертов созданным им образом Вертинского в одноименном сериале.

Большинством голосов победу одержал исполнитель главной роли в сериале "Вертинский". По количеству голосов он победил таких знаменитых коллег по цеху, как Евгений Цыганов, Евгений Стычкин, Антон Васильев, Евгений Коряковский или Максим Виторган.