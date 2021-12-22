Американец украл 18-метровый мост

Гражданин США с помощью подъемного крана украл 18-метровый мост в восточном штате Огайо. Об этом сообщило местное отделение полиции.

"В ходе продолжающегося уголовного расследования кражи 58-футового (17,68 метров - прим. "РГ") моста следователи выяснили следующую информацию. Подозреваемым является 63-летний Дэвид Брэмли", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что осенью мост, который находился в одном из парков, был перенесен в чистое поле на время восстановительных работ. Брэмли разобрал конструкцию, с помощью подъемного крана погрузил части на свой автомобиль и перевез их на территорию своего дома. В настоящее время разрабатываются планы по возвращению моста на место.