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22.12.2021 00:19
Рубрика: В мире

Байден напугал непривитых американцев "внезапной смертью"

Текст: Максим Макарычев
Президент США Джо Байден во вторник выступил с обращением к нации по вопросу дальнейших действий в отношении пандемии COVID-19, которые намерена предпринять американская администрация.
Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

"Я знаю, что некоторые американцы задаются вопросом, можно ли безопасно отмечать предстоящие праздники со своей семьей и друзьями. Ответ: да, вы можете, если вы и те, с кем вы празднуете, вакцинированы, особенно если вы сделали ревакцинацию", - сказал Байден в своей речи из Белого дома. Он также предупредил тех, кто еще не получил прививок, о возможности серьезной болезни или смерти в ближайшие месяцы. "Все эти люди, которые не были вакцинированы, вы имеете обязанности перед собой, своей семьей и, откровенно говоря, перед своей страной. Сделайте вакцинацию сейчас, это бесплатно, удобно и спасает жизни", - сказал американский президент, добавив, что "омикрон"-вариант теперь доминирует в стране, и это произошло так быстро". На прошлой неделе на его долю пришлось почти три четверти новых случаев заражения в США. По словам Байдена, в Соединенных Штатах уже вакцинировано около 200 миллионов граждан.

Фото: AP Photo/Ted Shaffrey
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Байден объявил о покупке полмиллиарда домашних экспресс-тестов на COVID-19, что, как отмечает CNN, является одним из ряда новых шагов, которые он представил в своей речи. 500 миллионов новых тестов будут доступны в январе и будут доставлены американцам по почте, уточнил президент США, добавив, что его администрация все еще работает над тем, чтобы определить, сколько тестов может запросить каждая семья. Согласно заявлению Белого дома, американцы будут использовать новый веб-сайт для заказа тестов, которые затем будут бесплатно отправлены по почте США.

Это решение, как отмечают эксперты, знаменует собой серьезный сдвиг в коронавирусной политике Байдена, который ранее призывал многих американцев покупать труднодоступные тесты самостоятельно, а затем получать компенсацию по своей медицинской страховке. Впервые правительство США отправит бесплатные тесты на COVID-19 напрямую американцам после более чем года призывов экспертов в области общественного здравоохранения сделать шаг, подобный тому, что уже предприняли британские и немецкие власти. Вместе с тем, некоторые видные эксперты в США заявили, что план Байдена - это шаг в правильном направлении, но президент все-таки не пошел достаточно далеко, чтобы попытаться опередить вирус, учитывая риски инфекций и переполнение больниц.

Федеральное правительство также создаст новые полигоны и будет использовать положения "Закона об оборонном производстве" для расширения программы тестирования. На этой неделе в Нью-Йорке откроется первый новый центр тестирования, поддерживаемый федеральными властями, сообщает Associated Press. Новые площадки добавятся к 20 тысячам уже имеющихся. Представители Белого дома заявили, что они работают с Google, чтобы люди могли найти их, выполнив поиск "бесплатный тест на COVID рядом со мной".

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
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Тем не менее, всплеск тестирования Байдена будет намного ниже уровней, необходимых для всех американцев для тестирования с рекомендованной скоростью делать их два раза в неделю. По данным некоммерческой организации Kaiser Family Foundation, в США для этого потребуется 2,3 миллиарда тестов в месяц для каждого человека от 12 лет и старше. Это почти в пять раз больше, чем полмиллиарда тестов, о которых объявил Байден. По данным исследователей из университета штата Аризона, в настоящее время в США можно проводить около 600 миллионов тестов в месяц, из них около половины составляют домашние экспресс-тесты.

Глава Белого дома также выразил готовность направить дополнительно тысячи военнослужащих с медицинскими навыками для оказания помощи больницам, которые не выдерживают пандемии коронавируса. Кроме того, он сообщил, что немедленно отправляет федеральный медицинский персонал в Мичиган, Индиану, Висконсин, Аризону, Нью-Гэмпшир и Вермонт. В американской администрации также готовы планы по изготовлению дополнительных аппаратов ИВЛ и средств защиты из национального запаса, что расширит возможности больниц. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям развернет сотни бригад скорой помощи и фельдшеров, чтобы в случае заполнения одной больницы они могли перевозить пациентов на открытые койки в других учреждениях. Машины скорой помощи направляются в штаты Нью-Йорк и Мэн, а бригады парамедиков командированы в Нью-Гэмпшир, Вермонт и Аризону.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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