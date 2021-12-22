Банкиров начали активно наказывать за списание с должников защищенных средств

Служба судебных приставов начала активно наказывать банкиров за ошибочное списание средств со счетов граждан: излишнее удержание с зарплаты или арест социальных выплат.

До боли знакомая многим должникам ситуация: с карты уходят за долги деньги, которые никто чужой не вправе трогать. Например, алименты. И вместо того, чтобы покупать ребенку обновки, приходится бегать по инстанциям и искать правду. Банкиры будут отсылать к приставам, а приставы - к банкирам.

Но теперь закон точно установил, кто виноват в финансовых печалях граждан. Это - банки. А судебные приставы уполномочены наказывать банкиров за просчеты. Например, в Якутии акционерный коммерческий банк выплатил штраф 50 тысяч рублей за списание со счета должника поступившего социального пособия на содержание ребенка-инвалида. Социальные выплаты, к которым относятся в том числе пособия гражданам, имеющим детей, средства материнского капитала и т.п., обладают исполнительским иммунитетом. Это значит, что от них нельзя отсчитывать ни копейки в счет долга.

Согласно закону, банки и иные кредитные организации обязаны самостоятельно осуществлять расчет суммы денежных средств, находящихся на банковском счете должников, на которую может быть наложен арест или обращено взыскание, то есть выявлять защищенные выплаты, а также контролировать, чтобы не отрезали лишнее от зарплаты.

Законом установлен максимальный размер удержаний из доходов граждан - не более 50 процентов. "При этом 50-процентным иммунитетом обладает последний периодический платеж, поступивший на счета должников от работодателей, - поясняют в ФССП России. - Также исключение составляет ряд категорий исполнительных производств: о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержаний не может превышать семидесяти процентов".

В Хабаровском крае один из банков арестовал сразу всю зарплату, поступившую на счет должника от работодателя. За это банк оштрафовали на 50 тысяч рублей. Всего за период с июня 2020 года по октябрь 2021 года в отношении банков было возбуждено 132 дела об административном правонарушении.

Банк удержал у должника всю зарплату и за это был оштрафован приставами на 50 тысяч рублей

"Из них 64 дела возбуждено за несоблюдение размера удержания из заработной платы и иных доходов должников, 68 дел - за осуществление взыскания с доходов граждан, на которые не может быть обращено взыскание", - сообщили в Федеральной службе судебных приставов России.

В ведомстве напомнили, что закон, позволяющий должностным лицам ФССП России привлекать к административной ответственности банки, излишне удержавшие денежные средства из зарплаты должников или списавшие у граждан социальные выплаты, защищенные законом, вступил в силу летом прошлого года.