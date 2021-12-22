Банкиров начали активно наказывать за списание с должников защищенных средств

Новости

В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности 21:15
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19" 21:15
Матвиенко поговорила с детьми в рамках акции "Елка желаний" 21:06
"Вектор": Разговоры о менее тяжелом течении “омикрона” преждевременны 20:56
Песков назвал порочной практику США преследования россиян в третьих странах 20:55
Песков рассказал об антителах Путина к коронавирусу 20:46
В России создан тест, способный сразу выявлять “омикрон” 20:40
В столице ждут мороз до минус 21 градуса 20:34
Синоптики предсказал сроки окончания морозов в Москве 20:17
Умер сооснователь “Билайна” Дмитрий Зимин 20:09
Песков назвал "ковбойской реальностью" блокировку российских СМИ за рубежом 20:03
Татьяна Тарасова выписана из больницы 20:02
Шойгу: Активность НАТО у границ РФ растёт 19:48
Большинство американцев уверены в негативном влиянии Facebook на общество 19:44
Хинштейн сообщил о проекте по проверке желающих получить оружие в ФСБ и МВД 19:42
Шойгу: Россия первой в мире построила в Арктике крытый бассейн 19:39
Дмитрий Чернышенко: В России создано 11 тысяч высокотехнологичных рабочих мест 19:39
Шойгу: ВС РФ укомплектованы военнослужащими по контракту почти на 100% 19:38
Задержанные за избиение фигуриста Дмитрия Соловьева заявили о раскаянии 19:33
В Минздраве уточнили условия для вакцинации от коронавируса подростков 19:16
Найдена самая дешевая квартира в Москве 19:11
В Смоленске арестован ректор вуза с майнинговой фермой 19:10
Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга гарантии безопасности 19:08
Ректора "Шанинки" Сергея Зуева перевели из СИЗО в городскую больницу 19:06
Врачи спасли трехмесячного малыша со 100-процентным поражением легких 18:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
22.12.2021 20:38
Рубрика: Экономика

Банкиров начали активно наказывать за списание с должников защищенных средств

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8642)
Служба судебных приставов начала активно наказывать банкиров за ошибочное списание средств со счетов граждан: излишнее удержание с зарплаты или арест социальных выплат.

До боли знакомая многим должникам ситуация: с карты уходят за долги деньги, которые никто чужой не вправе трогать. Например, алименты. И вместо того, чтобы покупать ребенку обновки, приходится бегать по инстанциям и искать правду. Банкиры будут отсылать к приставам, а приставы - к банкирам.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
Суд запретил налоговой инспекции менять категорию авто

Но теперь закон точно установил, кто виноват в финансовых печалях граждан. Это - банки. А судебные приставы уполномочены наказывать банкиров за просчеты. Например, в Якутии акционерный коммерческий банк выплатил штраф 50 тысяч рублей за списание со счета должника поступившего социального пособия на содержание ребенка-инвалида. Социальные выплаты, к которым относятся в том числе пособия гражданам, имеющим детей, средства материнского капитала и т.п., обладают исполнительским иммунитетом. Это значит, что от них нельзя отсчитывать ни копейки в счет долга.

Согласно закону, банки и иные кредитные организации обязаны самостоятельно осуществлять расчет суммы денежных средств, находящихся на банковском счете должников, на которую может быть наложен арест или обращено взыскание, то есть выявлять защищенные выплаты, а также контролировать, чтобы не отрезали лишнее от зарплаты.

Законом установлен максимальный размер удержаний из доходов граждан - не более 50 процентов. "При этом 50-процентным иммунитетом обладает последний периодический платеж, поступивший на счета должников от работодателей, - поясняют в ФССП России. - Также исключение составляет ряд категорий исполнительных производств: о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержаний не может превышать семидесяти процентов".

В Хабаровском крае один из банков арестовал сразу всю зарплату, поступившую на счет должника от работодателя. За это банк оштрафовали на 50 тысяч рублей. Всего за период с июня 2020 года по октябрь 2021 года в отношении банков было возбуждено 132 дела об административном правонарушении.

Банк удержал у должника всю зарплату и за это был оштрафован приставами на 50 тысяч рублей 

"Из них 64 дела возбуждено за несоблюдение размера удержания из заработной платы и иных доходов должников, 68 дел - за осуществление взыскания с доходов граждан, на которые не может быть обращено взыскание", - сообщили в Федеральной службе судебных приставов России.

В ведомстве напомнили, что закон, позволяющий должностным лицам ФССП России привлекать к административной ответственности банки, излишне удержавшие денежные средства из зарплаты должников или списавшие у граждан социальные выплаты, защищенные законом, вступил в силу летом прошлого года.

Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности
Госдума отменила обязательный техосмотр
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19"
Умер сооснователь “Билайна” Дмитрий Зимин
Игроки из НХЛ не сыграют на Олимпиаде в Пекине
Как получить выписку из электронной трудовой книжки
Почему при миллионах вакансий люди не могут найти работу