Бербок заявила о консенсусе с канцлером ФРГ по "Северному потоку - 2"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью немецкому изданию Die Zeit заявила о том, что ей удалось достичь согласия с канцлером Олафом Шольцом по "Северному потоку-2" (Nord Stream 2).

Первая женщина-министр иностранных дел Германии, 40-летняя сопредседатель Партии зеленых Анналена Бербок является противником проекта "Северный поток - 2" и критиком политики России. В интервью она пояснила, что в прошлом занимала с канцлером различные позиции в отношении строительства российского газопровода, но в ходе встречи с Шольцем они пришли к единому мнению о том, что "процесс сертификации должен происходить на основе европейского законодательства". Бербок отметила, что ключевыми при вынесении решения о сертификации газопровода будут вопросы, связанные с энергетической безопасностью Германии.

Напомним, что на минувшей неделе глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн объявил о том, что "никакого решения о сертификации Nord Stream 2 не будет принято в первой половине 2022 года". По его словам, только после этого вопрос будет передан в Еврокомиссию, которая будет "продолжительное время" проверять Nord Stream 2 и его операторов на соответствие правилам ЕС, которые требуют, чтобы оператор и поставщик газа были независимы друг от друга, а разные поставщики имели равный доступ к трубе. Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отказаться от политизации процесса сертификации газопровода "Северный поток-2".