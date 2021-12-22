Новости

Умер основатель "Билайна" и премии "Просветитель" Дмитрий Зимин 00:25
Бербок заявила о консенсусе с канцлером ФРГ по "Северному потоку - 2" 22.12.2021
Из Болгарии в Петербург этапирован находившийся в розыске россиянин 22.12.2021
В Турции за передачу документов арестован американский дипломат 22.12.2021
Рафик Загрутдинов: Пробки при выезде с Северо-Восточной хорды на Дмитровку исчезнут в 2022 году 22.12.2021
Брижит Макрон подает в суд из-за клеветы в соцсетях, что она родилась мужчиной 22.12.2021
В Дагестане из-за взрыва газа в квартире пострадали три человека 22.12.2021
Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает 22.12.2021
Фабрики игрушек удвоили выпуск товаров к Новому году благодаря нацпроекту 22.12.2021
Число случаев заражения COVID-19 в Британии впервые превысило 100 тысяч 22.12.2021
Скворцова рассказала, когда препарат от ковида "МИР-19" ждать в аптеках 22.12.2021
Старейшее генеалогическое древо в мире обнаружено в гробнице в Англии 22.12.2021
Скворцова: Состояние больных улучшается уже после первой ингаляции “МИР-19” 22.12.2021
Грызлов: Украина не предпринимает практических действий, чтобы прекратить огонь 22.12.2021
Песков назвал очный формат пресс-конференции личным решением Путина 22.12.2021
В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности 22.12.2021
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19" 22.12.2021
Матвиенко поговорила с детьми в рамках акции "Елка желаний" 22.12.2021
"Вектор": Разговоры о менее тяжелом течении “омикрона” преждевременны 22.12.2021
Песков назвал порочной практику США преследования россиян в третьих странах 22.12.2021
Песков рассказал об антителах Путина к коронавирусу 22.12.2021
В России создан тест, способный сразу выявлять “омикрон” 22.12.2021
В столице ждут мороз до минус 21 градуса 22.12.2021
Синоптики предсказал сроки окончания морозов в Москве 22.12.2021
Умер сооснователь “Билайна” Дмитрий Зимин 22.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
22.12.2021 23:59
Рубрика: В мире

Бербок заявила о консенсусе с канцлером ФРГ по "Северному потоку - 2"

Текст: Максим Макарычев
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью немецкому изданию Die Zeit заявила о том, что ей удалось достичь согласия с канцлером Олафом Шольцом по "Северному потоку-2" (Nord Stream 2).

В США конгрессмены разругались из-за санкций против "Северного потока-2"

Первая женщина-министр иностранных дел Германии, 40-летняя сопредседатель Партии зеленых Анналена Бербок является противником проекта "Северный поток - 2" и критиком политики России. В интервью она пояснила, что в прошлом занимала с канцлером различные позиции в отношении строительства российского газопровода, но в ходе встречи с Шольцем они пришли к единому мнению о том, что "процесс сертификации должен происходить на основе европейского законодательства". Бербок отметила, что ключевыми при вынесении решения о сертификации газопровода будут вопросы, связанные с энергетической безопасностью Германии.

Напомним, что на минувшей неделе глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн объявил о том, что "никакого решения о сертификации Nord Stream 2 не будет принято в первой половине 2022 года". По его словам, только после этого вопрос будет передан в Еврокомиссию, которая будет "продолжительное время" проверять Nord Stream 2 и его операторов на соответствие правилам ЕС, которые требуют, чтобы оператор и поставщик газа были независимы друг от друга, а разные поставщики имели равный доступ к трубе. Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отказаться от политизации процесса сертификации газопровода "Северный поток-2".

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности
Госдума отменила обязательный техосмотр
FT: Идущие в Азию танкеры с СПГ посреди пути меняют курс на Европу
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19"
Игроки из НХЛ не сыграют на Олимпиаде в Пекине
Председатель кабмина Кыргызстана: Период затянувшихся политических реформ завершен
В США обнародовали новые материалы об убийстве Кеннеди