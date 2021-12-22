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Большинство американцев уверены в негативном влиянии Facebook на общество

Текст:   Алексей Рыбин
22.12.2021,  
19:44
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более 50% жителей США считают, что соцсеть Facebook оказывает негативное влияние на общество. Такие данные приводит газета The Washington Post, которая провела опрос совместно со школой Шар при университете Джорджа Мейсона.

Фото: REUTERS/Regis Duvignau
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Специалисты опросили в рамках исследования более 1122 совершеннолетних американцев, среди которых было 1058 интернет-пользователей. О том, что Facebook влияет негативно, заявили 56% опрошенных. Треть респондентов считает, что соцсеть не оказывает на общество вообще никакого влияния - ни хорошего, ни плохого. И только 10% опрошенных оценили влияние Facebook как положительное.

Также большая часть респондентов скептически отнеслась к тому, как интернет-гиганты обращаются с их личной информацией. Причем, речь здесь идет уже не только о Facebook, но и об Instagram, TikTok, Whatsapp и YouTube.

Также примерно 7 из 10 американцев думают, что телефоны или другие устройства подслушивают их без разрешения.

А практически 64% опрошенных заявили, что правительство США должно лучше регулировать то, как интернет-компании обеспечивают вопросы конфиденциальности пользователей.