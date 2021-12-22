Большинство американцев уверены в негативном влиянии Facebook на общество

Более 50% жителей США считают, что соцсеть Facebook оказывает негативное влияние на общество. Такие данные приводит газета The Washington Post, которая провела опрос совместно со школой Шар при университете Джорджа Мейсона.

Специалисты опросили в рамках исследования более 1122 совершеннолетних американцев, среди которых было 1058 интернет-пользователей. О том, что Facebook влияет негативно, заявили 56% опрошенных. Треть респондентов считает, что соцсеть не оказывает на общество вообще никакого влияния - ни хорошего, ни плохого. И только 10% опрошенных оценили влияние Facebook как положительное.

Также большая часть респондентов скептически отнеслась к тому, как интернет-гиганты обращаются с их личной информацией. Причем, речь здесь идет уже не только о Facebook, но и об Instagram, TikTok, Whatsapp и YouTube.

Также примерно 7 из 10 американцев думают, что телефоны или другие устройства подслушивают их без разрешения.

А практически 64% опрошенных заявили, что правительство США должно лучше регулировать то, как интернет-компании обеспечивают вопросы конфиденциальности пользователей.