Большинству россиян соцсети помогают эффективнее работать

Больше половины участников опроса на портале "Работа в России" (65%) рассказали, что используют соцсети в рабочее время исключительно для работы. Лишь для каждого пятого соцсети - способ отвлечься от рабочей рутины, а еще 12% респондентов соцсети помогают просто заполнить свободное время.

По мнению доцента кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова Инги Корягиной, соцсети особенно продуктивны в бизнесе для связей с общественностью, в маркетинге и рекламе. "Это связь без границ. Они позволяют людям быть в контакте в любой момент времени, с любым континентом, с любым человеком", - отмечает эксперт. "На рынке труда сейчас уже целое поколение 20-30-летних, для которых поиск информации, обмен сообщениями и даже устройство на работу - естественный процесс, протекающий в социальных сетях. Уловив этот тренд, администраторы соцсетей предлагают все больше возможностей для организации работы через их платформы", - считает директор по исследованиям и разработкам агентства КРОС Ксения Касьянова.

При этом соцсети сами по себе уже стали местом работы для тысяч блогеров, таргетологов, SMM-специалистов. Тот же Instagram уже давно стал полноценной торговой площадкой. Для тысяч самозанятых россиян - это возможность продать то, что они производят своими руками, или предложить услуги, например, по изучению иностранных языков, обучению каким-то навыкам. Например, преподаватель Николай Гордийчук смог через соцсети найти учеников, заинтересованных в изучении редкого тамильского языка, и таким образом зарабатывать себе на жизнь.

22 процента россиян проводят в соцсетях более часа в течение рабочего дня

Клиентов через соцсети находят и давно существующие компании. Например, столичная клиника эстетической медицины после того, как завела аккаунт в "Инстаграме", в три раза увеличила число постоянных клиентов. Соцсети позволяют быстро налаживать контакты с незнакомыми, но очень нужными в текущий момент людьми и структурами. "Социальная сеть стала полноценной территорией, где заключаются сделки, а одно случайное сообщение может привести к банкротству международной компании. Поэтому сегодня это вполне серьезный игрок на рынке труда", - добавил заместитель гендиректора Digital-агентства Александр Смирнов.