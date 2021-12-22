В Турции найден божественный алтарь времен Александра Великого

В Турции археологи при проведении раскопок в древнем городе Блаундос, построенном во времена Александра Македонского, обнаружили остатки алтаря, который служил жертвенником в храме древнегреческой богини Деметры.

Как сообщает Daily Sabah, находка была сделана в границах современного турецкого города Ушак, расположенного в Западной Анатолии. Археологи уже много лет ведут раскопки на руинах древнего Блаундоса, известного также как Блаундус.

Именно там, по словам руководителя работ Бирола Джана, профессора археологии Университета Ушак, было обнаружено место, где располагался алтарь. Он находился во дворе храма древнегреческой богини Деметры, которая в мифологии символизирует сельское хозяйство, зерно и урожай.

Отметим, что Блаундос был построен македонцами. Город был заложен после того, как Анатолию, расположенную на территории современной Турции, завоевал Александр Великий. В более поздний период времени это поселение, как и другие поселения эллинистического мира, завоевали римляне.

"У этого алтаря было как минимум две ступеньки размером примерно пять на четыре метра, - рассказал Бирол Джан. - У нас пока мало данных о его верхней части, но благодаря найденному основанию мы уже можем составить его план. Кроме того, во время работ был найден фрагмент алтарного стола".

Профессор отмечает, что в древности алтари являлись для верующих тем сакральным местом, которое давало людям прямой контакт с богами. Алтарь располагался во дворе, а не в храме, чтобы удобнее было совершать жертвоприношения.

"Если люди в те времена собирались принести жертву или какое-либо приношение, они делали это перед жертвенником, который мы нашли, - добавляет Джан. - Следовательно, жертвенник - это сооружение того же периода, того же возраста, что и храм. Кстати, в то время храм Деметры пользовался большим уважением и был очень почитаемым".