Брижит Макрон подает в суд из-за клеветы в соцсетях, что она родилась мужчиной

Супруга президента Франции Брижит Макрон собирается подать в суд на клеветников-провокаторов (троллей) в интернете, написавших о том, что она трансгендерная женщина и родилась мужчиной. Пост о том, что мать троих взрослых детей от первого брака якобы родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье, стал вирусным.

Первая леди Франции стала мишенью для клеветников в социальных сетях после того, как пост был опубликован на ультраправом веб-сайте в сентябре, а затем распространен в интернете сторонниками "теории заговора". "Она решила возбудить дело"", - заявил агентству AFP адвокат Жан Энночи, представляющий интересы Брижит Макрон.

Клевета в отношении 68-летней супруги президента распространялась через аккаунты, выступающие против ее мужа, президента Эмманюэля Макрона, в том числе членами крайне правых, а также групп антиваксеров, выступающих против прививок от коронавируса, и сторонников движения теории заговора QAnon, сообщает газета Libération.

Это не первый случай, когда первая леди, бывшая учительница Макрона, стала мишенью интернет-троллей с тех пор, как ее муж был избран президентом Франции в 2017 году. Тролли ранее нацеливались на разницу в возрасте пары, которая составляет более двадцати лет. Теория заговора активно раскручивается на фоне президентских выборов во Франции, которые пройдут весной 2022 года. Эмманюэль Макрон еще официально не подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок, но многие ожидают, что он объявит об этом решении в ближайшее время. Как отмечает ВВС, он столкнется с острой конкуренцией со стороны экс-министра Валери Пекресс, кандидата от традиционной правой республиканской партии, и Эрика Земмура, французского телеведущего и писателя, который надеется представлять ультраправых.