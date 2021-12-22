Новости

Умер основатель "Билайна" и премии "Просветитель" Дмитрий Зимин 00:25
Бербок заявила о консенсусе с канцлером ФРГ по "Северному потоку - 2" 22.12.2021
Из Болгарии в Петербург этапирован находившийся в розыске россиянин 22.12.2021
В Турции за передачу документов арестован американский дипломат 22.12.2021
Рафик Загрутдинов: Пробки при выезде с Северо-Восточной хорды на Дмитровку исчезнут в 2022 году 22.12.2021
Брижит Макрон подает в суд из-за клеветы в соцсетях, что она родилась мужчиной 22.12.2021
В Дагестане из-за взрыва газа в квартире пострадали три человека 22.12.2021
Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает 22.12.2021
Фабрики игрушек удвоили выпуск товаров к Новому году благодаря нацпроекту 22.12.2021
Число случаев заражения COVID-19 в Британии впервые превысило 100 тысяч 22.12.2021
Скворцова рассказала, когда препарат от ковида "МИР-19" ждать в аптеках 22.12.2021
Старейшее генеалогическое древо в мире обнаружено в гробнице в Англии 22.12.2021
Скворцова: Состояние больных улучшается уже после первой ингаляции “МИР-19” 22.12.2021
Грызлов: Украина не предпринимает практических действий, чтобы прекратить огонь 22.12.2021
Песков назвал очный формат пресс-конференции личным решением Путина 22.12.2021
В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности 22.12.2021
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19" 22.12.2021
Матвиенко поговорила с детьми в рамках акции "Елка желаний" 22.12.2021
"Вектор": Разговоры о менее тяжелом течении “омикрона” преждевременны 22.12.2021
Песков назвал порочной практику США преследования россиян в третьих странах 22.12.2021
Песков рассказал об антителах Путина к коронавирусу 22.12.2021
В России создан тест, способный сразу выявлять “омикрон” 22.12.2021
В столице ждут мороз до минус 21 градуса 22.12.2021
Синоптики предсказал сроки окончания морозов в Москве 22.12.2021
Умер сооснователь “Билайна” Дмитрий Зимин 22.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
22.12.2021 23:23
Рубрика: В мире

Брижит Макрон подает в суд из-за клеветы в соцсетях, что она родилась мужчиной

Текст: Максим Макарычев
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Супруга президента Франции Брижит Макрон собирается подать в суд на клеветников-провокаторов (троллей) в интернете, написавших о том, что она трансгендерная женщина и родилась мужчиной. Пост о том, что мать троих взрослых детей от первого брака якобы родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье, стал вирусным.

Фото: AFP/Ludovic MARIN
Макрон не исключил введение обязательной вакцинации от COVID-19

Первая леди Франции стала мишенью для клеветников в социальных сетях после того, как пост был опубликован на ультраправом веб-сайте в сентябре, а затем распространен в интернете сторонниками "теории заговора". "Она решила возбудить дело"", - заявил агентству AFP адвокат Жан Энночи, представляющий интересы Брижит Макрон.

Клевета в отношении 68-летней супруги президента распространялась через аккаунты, выступающие против ее мужа, президента Эмманюэля Макрона, в том числе членами крайне правых, а также групп антиваксеров, выступающих против прививок от коронавируса, и сторонников движения теории заговора QAnon, сообщает газета Libération.

Это не первый случай, когда первая леди, бывшая учительница Макрона, стала мишенью интернет-троллей с тех пор, как ее муж был избран президентом Франции в 2017 году. Тролли ранее нацеливались на разницу в возрасте пары, которая составляет более двадцати лет. Теория заговора активно раскручивается на фоне президентских выборов во Франции, которые пройдут весной 2022 года. Эмманюэль Макрон еще официально не подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок, но многие ожидают, что он объявит об этом решении в ближайшее время. Как отмечает ВВС, он столкнется с острой конкуренцией со стороны экс-министра Валери Пекресс, кандидата от традиционной правой республиканской партии, и Эрика Земмура, французского телеведущего и писателя, который надеется представлять ультраправых.

В мире Европа Франция

Главное сегодня

В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности
Госдума отменила обязательный техосмотр
FT: Идущие в Азию танкеры с СПГ посреди пути меняют курс на Европу
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19"
Игроки из НХЛ не сыграют на Олимпиаде в Пекине
Председатель кабмина Кыргызстана: Период затянувшихся политических реформ завершен
В США обнародовали новые материалы об убийстве Кеннеди