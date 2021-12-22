Число случаев заражения COVID-19 в Британии впервые превысило 100 тысяч

Число случаев заражения COVID-19 в Британии в среду впервые превысило критический порог в 100 тысяч, что является самым высоким показателем с момента начала пандемии.

Согласно правительственным данным, за 24 часа до 9 утра среды было зарегистрировано 106 122 новых случая заражения, по сравнению с 90 629 во вторник. Беспрецедентная цифра только усилит опасения по поводу вероятного воздействия "омикрон"-варианта на госпитализации в новом году, отмечает Guardian. По данным британского Агентства безопасности здравоохранения, число подтвержденных случаев заражения "омикрон"-вариантом в Англии увеличилось на 13 106 до 69 147. Число случаев заболевания в Шотландии увеличилось почти в десять раз - с 174 до 1652, а в Уэльсе - на 301 до 941 случаев.

Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее объявил о том, что его правительство не намерено вводить никаких новых ограничений для Англии до Рождества, но ясно дал понять, что в канун Нового года "могут потребоваться новые меры". По информации издания, британское правительство расколото наполовину относительно необходимости ужесточить ограничительные меры в Альбионе. На этом фоне власти Уэльса и Шотландии уже заявили, что введут новые ограничения, которые вступят в силу после Рождества, при этом Кардифф повторно ввел правило двухметрового социального дистанцирования в местах приема гостей со Дня подарков, который в Британии отмечают 26 декабря - на следующий день после Рождества. Ночные клубы в Северной Ирландии закроются также после Дня подарков. Этот шаг был согласован на виртуальной встрече руководителей местных властей в среду, когда в регионе был зафиксирован самый высокий ежедневный рост числа случаев заражения коронавирусом. Английская Служба национального здравоохранения (NHS England) сообщила, что 20 декабря в больницы Лондона поступил 301 пациент с тяжелой формой COVID-19, что является самым высоким показателем за один день с 7 февраля.

Министр здравоохранения Британии Саджид Джавид в среду также объявил, что обязательная самоизоляция для тех, кто лечится от COVID-19, будет сокращена с десяти дней до семи, если у них будут зафиксированы два отрицательных теста в шестой и седьмой день карантина. Тем, кто выйдет из режима самоизоляции, в первые дни настоятельно рекомендуется свести к минимуму контакты с другими людьми в переполненных или плохо вентилируемых помещениях.