24 пассажира судна считаются пропавшими без вести.

По словам директора по морским операциям Агентства морских и речных портов (APMF) Мами Рандрианавони, на которого ссылается Reuters, грузовое судно, которому не разрешено перевозить людей, было перегружено. В результате чего двигатель залило водой.

Напомним, инцидент произошел поздно вечером 20 декабря. На борту находилось 138 человек.