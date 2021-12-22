Число погибших в результате крушения грузового судна у побережья северо-восточного Мадагаскара увеличилось до 64 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.
24 пассажира судна считаются пропавшими без вести.
По словам директора по морским операциям Агентства морских и речных портов (APMF) Мами Рандрианавони, на которого ссылается Reuters, грузовое судно, которому не разрешено перевозить людей, было перегружено. В результате чего двигатель залило водой.
Напомним, инцидент произошел поздно вечером 20 декабря. На борту находилось 138 человек.