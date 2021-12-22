Цифровой профиль гражданина планируется дополнить медицинскими сведениями

Цифровой профиль гражданина может быть дополнен медицинскими данными. Это следует из основных направлений развития финансового рынка до 2024 года ЦБ (наряду с минцифры является основателем проекта "Цифровой профиль").

Цель нововведения - цифровизация страховой медицины: ее переход на электронный документооборот, получение врачами достоверной и оперативной информации о пациентах. Это должно сократить число мошенничеств в страховой сфере. ЦБ будет способствовать организации передачи государственными и коммерческими медучреждениями сведений о пациентах, их болезнях и противопоказаниях в цифровой профиль гражданина.

В минздраве уверены, что это позволит снизить бумажную нагрузку: у врачей будет вся история болезни пациента, что сократит время на прием, также станут меньше очереди. "Необходим цифровой профиль пациента, для того чтобы понимать, на каком жизненном этапе что с ним происходит. Фактически у человека есть три жизненных этапа - когда мы формируем здоровье, когда мы сохраняем здоровье и выявляем проблемы, и этап жизни старшего возраста, когда мы поддерживаем здоровье. Так вот, для того чтобы это сделать, мы фактически по каждому человеку должны сформировать список основных проблем, которые могут принести ему неприятности со здоровьем или вызвать тяжелое заболевание, госпитализацию или, что еще хуже, летальный исход", - объяснял министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Цифровой профиль состоит из основных данных о человеке (паспорт, СНИЛС, ИНН) и сведений из государственных информационных систем, а также согласия человека на обработку его персональных данных. Проще говоря, это расширенный аккаунт на портале госуслуг. Уже сейчас с его помощью можно подать заявку на кредит через портал госуслуг, оформить страховой полис. Свои данные человек может по своему усмотрению предоставлять банкам, микрофинансовым и страховым компаниям в режиме реального времени, в том числе для оценки платежеспособности в рамках кредитования.

Сейчас участниками проекта являются 19 банков, 4 страховые компании и 2 микрофинансовые организации. Но список организаций, подключенных к проекту "Цифровой профиль", а также перечень доступных сведений постоянно расширяются, отметили в минцифры.

На очереди медицинские сведения. По словам замминистра здравоохранения Павла Пугачева, это позволит врачам и пациентам лучше понимать друг друга. Можно будет исключить дублирование медицинских назначений и услуг. "Если человек прошел обследование и сдал анализы в одной медицинской организации, ему совсем не обязательно делать это еще раз при обращении в другую", - пояснил он.

Прежде чем поставить диагноз, врач назначает обследование: обязательный минимум - анализ крови и мочи. Может быть также рентген, МРТ. Сейчас, если вы обратитесь в другую клинику, вас начинают обследовать с нуля. Если же документы будут храниться в цифровом профиле, то доступ к ним будет у любого врача. Из этого следует, что поток пациентов уменьшится: очереди сократятся, снизится нагрузка на врачей.

Человек может хранить свои медицинские документы - результаты обследований, медкарту, назначения врачей, медицинский полис - в электронном виде в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) и через личный кабинет на портале госуслуг самостоятельно предоставлять доступ к ним любому врачу - частной или государственной клиники. Пациент перестает зависеть от привязки к конкретному медучреждению и региону, а потому может получить помощь в любой клинике страны.

Мурашко добавил, что цифровой профиль пациента нужен для формирования новой системы общественного здоровья, в которой человеку не просто предлагается заботиться о себе, но и государство, со своей стороны, будет подталкивать его к этому. Он подчеркнул, что по каждому человеку должен быть сформирован список основных проблем, которые могут принести ему неприятности со здоровьем или вызвать тяжелое заболевание, госпитализацию или, что еще хуже, летальный исход.

"Создание цифрового профиля пациента - важный этап для развития российского здравоохранения, он повысит эффективность и качество медицинских услуг, снизит риски врачебных ошибок, - уверен кардиохирург Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Геворг Бледжянц. - Сейчас пациент может наблюдаться одновременно у нескольких врачей разных специальностей и не сообщать им об этом, а вместе с тем получать терапию, которая, например, противопоказана друг другу. Но когда врач знаком с историей пациента, видит всю картину болезни, назначенные схемы лечения - ситуация меняется кардинально. Кроме того, цифровой профиль пациента экономит время приема".

Однако потребуется время, чтобы люди привыкли, что в медицинских и исследовательских учреждениях появляются их обезличенные медданные. Задача, которую нужно решить, - правильно организовать сбор, обработку и передачу данных для того, чтобы соблюсти баланс пользы, который даст эта информация исследовательским организациям, стартапам и государству, которые будут эти данные обрабатывать, хранить и строить на их основании свои решения.

CEO интерактивной платформы профессионального развития врача Михаилу Литвиненко сложно представить 100%-ную безопасность сохранения информации. По его словам, нужно использовать обезличенные данные о пациентах, тщательно зашифровывая персональные данные.

Еще вопрос - насколько активно россияне будут давать согласие на передачу медицинской информации. Реализации проекта могут помешать неготовность граждан к цифровизации сведений, относящихся к персональным данным человека, и недоверие к государственной системе в целом, считает социальный предприниматель, основатель федеральной сети пансионатов для пожилых людей "Опека" Алексей Маврин.

Цифровой профиль состоит из основных данных о человеке - паспорт, СНИЛС, ИНН - и сведений из государственных информационных систем

Писатель-фантаст Вадим Панов опасается, что нововведение может лишить россиян права на медицинскую тайну. "Нет никаких сомнений, что эта информация очень ценна для массы заинтересованных людей, - пояснил он. - Насколько мы здоровы, будет интересовать всех работодателей, к которым мы придем устраиваться на работу, банкиров, которые будут давать нам ипотеку, страховые компании, которые страхуют нашу жизнь".

Мы идем в эпоху тотальной честности, считает Панов. Не потому, что мы не хотим врать, а потому что нас лишают права на тайну. "Нас уже лишили права на банковскую тайну, поскольку все заинтересованные люди с помощью оцифрованной экономики могут посмотреть, сколько у нас денег, нас лишили тайны перемещения, потому что благодаря нашему телефону любой человек может в любой момент времени узнать, где мы находимся", - говорит он.

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Подготовил Олег Капранов