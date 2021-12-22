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22.12.2021 12:46
Рубрика: Власть

ЦИК утвердил порядок многодневных выборов до лета 2022 года

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком на заседании в среду продлил до начала лета следующего года порядок проведения многодневного голосования. Речь идет о муниципальных выборах, проходящих практически каждую неделю. Решение о формате Единого дня голосования, намеченного на 11 сентября 2022 года, комиссия примет в начале июня.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Как напомнила секретарь ЦИК Наталья Бударина, закон об основных гарантиях избирательных прав дает возможность проводящей выборы комиссии самостоятельно определять их длительность. "Данное решение принимается в течение десяти дней со дня публикации решения о назначении выборов и не подлежит пересмотру", - уточнила она.

ЦИК планирует расширять онлайн-голосование в 2022 году

"Поскольку выборы проходят практически каждую неделю, того или иного уровня, мы должны дать нашим коллегам в регионах возможность выбора, как их проводить: или один день, или два, или три, исходя из конкретных возможностей, конкретной ситуации. Потом накопленный опыт пойдет в копилку, когда мы будем принимать постановление к грядущей избирательной кампании осенью 2022 года", - пояснила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"У нас пока 54 кампании назначено на ближайшее время, до середины марта Голосование в течение нескольких дней (пройдет) пока в одном регионе", - проинформировала секретарь ЦИК.

В положении о многодневном голосовании учтен опыт выборов этого года, в документ "перекочевали" некоторые рекомендации, действовавшие в сентябре 2021 года. "По итогам большой кампании можно сказать, что наши наработки прошли проверку в реальных условиях и выдержали испытание вместе с получением уникального опыта проведения голосования в течение трех дней подряд", - подчеркнула Бударина.

В частности, на предстоящих в ближайшие месяцы выборах, ЦИК по-прежнему рекомендует местным избиркомам отказаться от голосования на придомовых территориях. Им предлагается использовать две основные формы - голосование в помещении участка и на дому.

Если комиссия решит использовать видеонаблюдение, могут быть созданы специальные центры, куда поступит картинка с участков.

Ряд положений касается защиты результатов голосования от ошибок и вбросов. В случае многодневного голосования комиссии обязаны использовать сейф-пакеты для сохранности бюллетеней. Бланков в пакете больше, чем было выдано, составляется акт. "В случае, если такое превышение не позволяет достоверно определить результат волеизъявления, принимается решение о признании всех избирательных бюллетеней (в сейф-пакете) недействительными", - указала Наталья Бударина.

Документ был принят большинством голосов членов ЦИК, против высказался только представитель КПРФ Евгений Колюшин. По его мнению, многодневное голосование среди прочего ведет к американизации российской избирательной системы.

"Насчет американизации. Мы, наоборот, идем в противоположную сторону. Давайте сравним: никакой американизации нет и быть не может", - возразила Элла Памфилова. Она напомнила, что в США нет видеонаблюдения и электронного голосования, а в России есть и будет развиваться. "Американцы используют архаичный способ почтового голосования, где непонятно, как ночью хранятся бюллетени, что с ними делается, - продолжила она. - Мы считаем, что это уже позавчерашний день, он не позволяет контролировать со стороны общества этот процесс, мы его не используем. Какая американизация".

ЦИК официально завершил избирательную кампанию

Кроме дого, добавила Памфилова, во многих штатах Америки ограничены возможности наблюдателей. "У нас, пожалуйста, на все участки приходи, наблюдай. Поэтому не вижу никакой американизации, мы идем собственным путем, исходя из собственного опыта, специфики России и ее простора, ее площади. Хотя мы с уважением изучаем международный опыт, лучшие практики мы, естественно, используем. Ничего такого, чтобы нам сейчас заимствовать в американской системе, пока я не увидела", - заключила глава ЦИК.

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