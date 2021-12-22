Дачники смогут проголосовать на собрании через госуслуги

В следующем году на портале госуслуг может появиться новая опция для дачников. Через госуслуги могут разрешить проводить общие собрания членов садоводческих и огороднических товариществ. А у председателей СНТ станет меньше возможностей распоряжаться в корыстных интересах общими землями.

Правительство подготовило и внесло в Государственную Думу целый пакет поправок в федеральный закон о садоводстве. "Российская газета" ознакомилась с документом.

Прежде всего упростится процедура голосования. Собрать общее собрание, которое к тому же будет правомочно принимать решения, всегда было проблемой. А с началом пандемии люди и вообще стараются держаться друг от друга на расстоянии. Поэтому законопроектом предусматривается возможность голосования в очно-заочной и заочной форме с использованием электронных средств, в том числе с использованием портала госуслуг, следует из пояснительной записки. При этом разрабатывать механизм голосования через госуслуги будут за счет средств федерального бюджета, которые выделят для минцифры.

У дачников также появится возможность проведения очного голосования в форме совместного дистанционного участия. Каждое СНТ сможет самостоятельно выбирать электронные или другие технические средства, посредством которых будет осуществляться голосование, а также устанавливать порядок принятия решений общего собрания членов товарищества при проведении электронного голосования.

Предлагается также решение еще одной застарелой проблемы. Речь идет о сложностях при оформлении права общей долевой собственности на участки общего назначения. Как рассказал "Российской газете" председатель Союза садоводов России депутат Госдумы Олег Валенчук, в 1990-е годы садовые товарищества массово бесплатно выделяли земли общего пользования в бессрочное пользование. Шло время, менялось законодательство. "Эти участки необходимо либо приватизировать, либо отдать их муниципалитету или государству. Сроки для этого сдвигали уже не раз: сперва до 2019 года, потом до 2022-го, теперь новый законопроект предлагает продлить их до 2031-го", - говорит Валенчук.

Для чего нужна долевая собственность на участки общего пользования? Как поясняет Валенчук, если они принадлежат СНТ как юрлицу, то существует вероятность самоуправства со стороны председателя по распоряжению этими землями. "Поэтому федеральный закон о садоводстве сделал невозможным какое-либо отчуждение этих участков: их оформляют только в долевую собственность по аналогии с многоквартирными домами. Эти доли не выделяются, колышками не обносятся, не продаются - так же, как чердаки или подвалы в многоквартирном доме. Просто каждый собственник садового участка в СНТ имеет право на свою долю этой собственности пропорционально площади участка", - говорит он.

Каждый собственник садового участка в СНТ имеет право на свою долю от земель общего пользования

При оформлении собственности на участки общего пользования Росреестр требовал согласия всех собственников садовых участков в СНТ, включая и тех, кто не является членом товарищества. Собрать такие согласия почти нереально. Хотя бы потому, что 10-20% участков обычно заброшены и их собственников найти невозможно. Поэтому теперь решение об оформлении права общедолевой собственности на участки общего пользования предлагается принимать двумя третями голосов на общем собрании, пояснил Валенчук.

Еще один важный момент. До 1 марта 2031 года предлагается продлить упрощенный порядок приватизации участков для членов ликвидированных товариществ. Что это означает на практике? Как поясняет Валенчук, около десяти лет назад по всей стране налоговые инспекции стали исключать из ЕГРЮЛ (Единого госреестра юоидических лиц) сведения об СНТ, которые не сдавали отчетность, не пользовались расчетными счетами. Получается, что СНТ все-таки существуют, просто из-за нерасторопности их правления их официально ликвидировали. "Из-за этого возникают проблемы у садоводов, которые пытаются приватизировать свои участки в таких СНТ. Чтобы запустить этот процесс и не нарушать конституционных прав граждан, законопроектом предусмотрено, что такие граждане не теряют своего права на бесплатную приватизацию своих участков", - уточняет Валенчук.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул "РГ", что многие проблемы были выявлены в ходе мониторинга правоприменения - системной работы, проводимой минюстом. Одна из болевых точек - несправедливые взносы по сложным формулам. "Члены товариществ садоводов и огородников платят взносы, которые могут у каждого из них различаться. Все зависит от положений устава товарищества. Кроме того, садоводы и огородники платят взносы за пользование общим имуществом товарищества. Но нередко взносы членов товарищества и индивидуальных садоводов и огородников оказываются фактически одинаковыми", - отметил Груздев. Поэтому в законопроект включен пункт, в котором говорится, что правила расчета взносов должны быть приведены в виде формулы и (или) текстового описания. Это уточнение предлагается для удобства садоводов, чтобы каждому было ясно, откуда какая цифра взялась.