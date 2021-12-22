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22.12.2021 10:28
Рубрика: Власть

Депутат предложил создать единый сервис для информации о произволе чиновников

Текст: Татьяна Замахина

Гражданам надо дать возможность оперативно сообщать в единый ситуационный центр о фактах нарушения их прав как потребителей, а также о произволе со стороны чиновников. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Обращение на эту тему он отправил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Речь о нарушениях в сфере розничной торговли, услуг ЖКХ и произвола государственных служащих, либо ненадлежащего, халатного или преступного исполнения ими обязанностей, уточняется в обращении, которое цитирует RT.

Депутат пояснил, что россияне в своих обращениях сообщают, в частности, о фактах необоснованного роста тарифов ЖКХ, скачкообразном росте цен на отдельные товары или услуги.

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