Депутат предложил создать единый сервис для информации о произволе чиновников

Гражданам надо дать возможность оперативно сообщать в единый ситуационный центр о фактах нарушения их прав как потребителей, а также о произволе со стороны чиновников. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Обращение на эту тему он отправил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Речь о нарушениях в сфере розничной торговли, услуг ЖКХ и произвола государственных служащих, либо ненадлежащего, халатного или преступного исполнения ими обязанностей, уточняется в обращении, которое цитирует RT.

Депутат пояснил, что россияне в своих обращениях сообщают, в частности, о фактах необоснованного роста тарифов ЖКХ, скачкообразном росте цен на отдельные товары или услуги.