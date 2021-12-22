Депутаты обсудят вопрос об изменении структуры Парламентского Собрания

23 декабря в Москве состоится второе заседание шестьдесят первой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Депутаты рассмотрят проект Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2022 год" и проект Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2021 год".

В ходе заседания союзные парламентарии планируют обсудить вопрос об изменении структуры Парламентского Собрания. Кроме того, депутаты утвердят План-график работы Парламентского Собрания и План международной деятельности Парламентского Собрания на 2022 год. Напомним, что 2 декабря 2021 года в Минске состоялось первое заседание этой сессии, на котором были признаны полномочия депутатов, делегированных в Парламентское Собрание Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания РФ. Председателем Парламентского Собрания был избран спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. В ходе заседания утверждены обновленные составы комиссий Парламентского Собрания, избраны председатели и заместители председателей комиссий.