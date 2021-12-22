Диетолог Яна Гришина поделилась новогодним рецептом полезного салата

Спиртные напитки, обильная и жирная еда, безусловно, навредят организму, подточенному болезнями, рассказала врач-диетолог Яна Гришина в интервью РИА Новости.

Конечно, если человек придерживается здорового питания, ведет активный образ жизни, то небольшие нарушения обычного рациона в меню праздничного застолья не скажутся на его здоровье и фигуре.

Однако, и на новогодний стол можно приготовить полезные блюда. Прежде всего, это простые легкие салаты и закуски. Вот один из них:

Половина банки красной фасоли консервированной, одна красная луковица, два огурца, два помидора, два яйца, сваренные вкрутую, две столовые ложки сметаны (желательно нежирной, 10-процентной), а также 200 граммов куриного филе (отварного или на гриле). И побольше зелени - и вкусно, и полезно.