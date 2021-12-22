Диетолог предупредил об опасности переедания из-за алкоголя на Новый год

Именно алкоголь становится главной причиной набора веса в период новогодних праздников, рассказал "Российской газете" диетолог Антон Бердов. Он напомнил, что в новогоднюю ночь бывает самое калорийное застолье в году, когда количество съеденного может достигать трех тысяч килокалорий, и отчасти - из-за спиртного. Дело в том, что оно усиливает чувство голода.

"Под действием этанола в мозге включаются процессы, которые пробуждают грелин - гормон аппетита. Существует даже такой термин как алкогольное переедание", - сказал врач.

По его словам, чтобы избежать нежелательных последствий, в новогоднюю ночь лучше ограничиться двумя-тремя бокалами шампанского или сухого красного вина, а после каждого тоста пить чистую воду комнатной температуры: это снизит уровень алкогольного опьянения, нормализует водный баланс и притупит чувство голода. Бердов также посоветовал отказаться от смешивания алкогольных напитков, поскольку реакция организма на каждый из них индивидуальна. "Лучше определить заранее свой тип спиртного, так вы сможете лучше контролировать количество выпитого за вечер", - сказал он.

Между тем, употреблять алкогольные напитки на Новый год планируют большинство россиян, следует из опроса, проведенного сервисом правильного питания Level Kitchen. О том, что хотят воздержаться от спиртного, сообщили чуть меньше трети респондентов, большинство из которых - мужчины. При этом 37% организуют праздничное застолье в кругу семьи, каждый пятый пока не определился, где отметит Новый год, один из десяти отправиться в другую страну, примерно столько же - поедут в гости в другой город или на дачу, 3% россиян работают в новогоднюю ночь, а 1% вообще не отмечают этот праздник.