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22.12.2021 19:39
Рубрика: Общество

Дмитрий Чернышенко: В России создано 11 тысяч высокотехнологичных рабочих мест

Текст: Мария Набиркина
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Важнейшим достижением Года науки и технологий стала разработка по поручению президента Владимира Путина новой госпрограммы научно-технологического развития. Она объединила 34 отраслевые программы на общую сумму 1,2 триллиона рублей. Об этом рассказал в среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Государственного Совета России и Совета при президенте России по науке и образованию.

Фото: iStock
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"Мы запустили программу "Приоритет 2030" и по поручению президента создали сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня в 35 регионах России, - отметил Чернышенко. - Мы думаем, что такая программа должна быть продолжена до 2030 года. Также ежегодно планируем отбирать по 5 центров. Уже сейчас этот проект позволил создать 11 тысяч высокотехнологичных рабочих мест и привлечь почти 40 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций".

Вице-премьер также отметил программу по созданию в регионах кампусов международного уровня. По результатам первого отбора 8 проектов уже получили госфинансирование на сумму почти 80 миллиардов рублей и привлекли внебюджетные средства.

Вторая волна отбора кампусов стартует уже в феврале следующего года.

"Существенным дополнением к критериям и требованиям станет наличие технопарка или технологического партнера, где будет возможность акселерирования, прототипирования и быстрого вывода в производство научных разработок", - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

По поручению президента в России до 2030 года планируется создать не менее 30 таких кампусов.

Общество Образование Правительство Вице-премьеры 2021 - Год науки и технологий

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