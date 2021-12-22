Дмитрий Мезенцев принял участие в работе форума "Территория Победы"

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве прошел открытый форум Международного проекта "Территория Победы". Напомним, что инициатором этого проекта стал Музей Победы, а его цель - создание единого музейного пространства в области военной истории. К проекту уже присоединились 250 музеев и организаций из России и других стран, в том числе шесть белорусских музеев.

В мероприятии, в очном и дистанционном формате, приняли участие представители Министерства культуры РФ, руководители российских и зарубежных музеев, образовательных учреждений и общественных организаций. Перед участниками форума выступил Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

- Вы причастны к той летописи взаимодействия представителей музейного сообщества, общественных организаций, тех людей, кто историю о Великой Отечественной войне защищает последовательно и очень честно на фундаменте исторической правды, - отметил Дмитрий Мезенцев. - Мы видим, как позиция Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и позиция Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко - с уважением и особым трепетным отношением к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла - все более и более воспринимается в обществе как единственно возможная политика сохранения преемственности поколений.

Госсекретарь заметил, что сегодня еще очень многое предстоит сделать, чтобы разговаривать с молодыми людьми, 15-17-летними школьниками на одном языке. Разговаривать искренне, умно, опираясь на исторические факты, чтобы они услышали правду о Войне и Подвиге, чтобы заинтересовались нашей общей историей, и выразил уверенность, что "нам это удастся". Дмитрий Мезенцев рассказал о совместном белорусско-российском издательском проекте, который был представлен в День памяти и скорби 22 июня этого года в Брестской крепости. Он также напомнил собравшимся о недавней совместной Коллегии Министерств обороны России и Беларуси, в которой приняли участие Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Министр обороны РБ Виктор Хренин.

Госсекретарь заострил внимание на том, что в ходе заседания говорилось "в том числе и о той работе, которую мы обязаны сделать не просто по увековечиванию памяти советских солдат, а по тому, чтобы мы все вместе, одной семьей, независимо от того, к какому поколению кто принадлежит, одинаково, честно, искренне оценивали масштаб и глубину того Подвига".

В ходе встречи белорусские коллеги передали в дар Музею Победы на Поклонной горе в Москве уникальные реликвии. Фото: Роман Щербенков

- Это особенно важно на фоне усложняющейся на наших глазах обстановки по взаимодействию с западными партнерами, - подчеркнул Дмитрий Мезенцев. - Мы совсем недавно слышали, что Президент России обозначил рубежи, далее которых Россия не может соглашаться с расширением Североатлантического Альянса в движении своей военной инфраструктуры на Восток. Он отметил, что "сила нашего духа - в нашей сплоченности".

Дмитрий Мезенцев рассказал, что на Коллегии прозвучало предложение о создании музейной экспозиции на Кобринских рубежах Брестской крепости.

- Сегодня такое предложение рассматривается Министерством обороны России. Мы ждем оценку российского оборонного ведомства с тем, чтобы мы могли с опорой на союзный бюджет в ближайшие три-пять лет создать уникальную экспозицию. Чтобы Кобринский рубеж стал центром не просто патриотического воспитания, а центром искреннего поклонения тому удивительному подвигу, который совершили защитники Брестской крепости, - отметил Дмитрий Мезенцев. Он подчеркнул, что сегодня названы еще не все имена тех, кто погиб на полях Великой Отечественной войны, и лучшим ответом на ситуацию нынешнего дня будет наше сотрудничество и взаимодействие.

Госсекретарь поблагодарил сотрудников музеев - и Музея Победы в Москве, и Музея Великой Отечественной войны в Минске, а также тысячи сподвижников по всему Союзному государству за ту работу, которую они ведут ежедневно.

Есть предложение о создании музейной экспозиции на Кобринских рубежах Брестской крепости

В рамках форума к проекту "Территория Победы" присоединился ГУ "Белорусский культурный центр духовного Возрождения". В ходе встречи белорусские коллеги передали в дар Музею Победы на Поклонной горе в Москве уникальные реликвии, принадлежавшие участнику Ржевской битвы лейтенанту Василию Соболеву. Это подлинный карандашный портрет героя, сделанный в боевых условиях в 1942 году, и копия письма из освобожденного Берлина от 9 июля 1945 года. Они были частью музейной коллекции Национального мемориального комплекса "Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших".