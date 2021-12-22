Новости

Мосгорсуд оставил экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову в СИЗО 15:25
Патриарх: Прихожанам храмов нужно потерпеть и носить маски 15:21
Россия увеличила запасы газа в 2021 году на 1 трлн кубометров 15:17
Турчак: Подготовлен проект об ускоренной амортизации для российской электроники 15:16
Врач перечислил долгосрочные последствия COVID-19 для детей 15:15
В Томске возбудили дело по факту поджога "Ленты" 15:14
Путин рассказал о мерах по накачке экономики 14:58
Ректору КФУ Ильшату Гафурову предъявлено обвинение в убийстве 14:54
На рынке браузеров появится новый игрок 14:53
В Минске сравнили политику Запада с преступлениями нацистов 14:49
Россияне смогут оформить таможенную декларацию с помощью приложения 14:45
Донорам костного мозга в России оплатят проезд до больницы 14:41
ФТС превысила допандемийные показатели по перечислениям в бюджет 14:35
Полиция начала проверку по заявлению отца Алисы Тепляковой 14:31
Ограничение авиаперелетов из-за "омикрона" могут пересмотреть 14:30
Президент Беларуси прокомментировал запрет поставок через Клайпедский порт 14:22
Путин может принять участие в матче Ночной хоккейной лиги под Новый год 14:17
Путин встретится с лидерами стран СНГ на саммите 28 декабря 14:15
Собянин поделился планами по реновации 14:15
Собянин: Власти Москвы отменят запрет на проведение массовых мероприятий при первой возможности 14:05
Володин поручил разобраться с неоднозначным приказом о вакцинации детей 14:02
В Москве украсили главную елку страны 13:53
В Москве увеличат стоимость патента для мигрантов 13:51
Собянин: Школьников будут переводить на удаленку только в крайнем случае 13:41
Песков оценил вероятность контактов Путина с Байденом до конца года 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
22.12.2021 14:41
Рубрика: Власть

Донорам костного мозга в России оплатят проезд до больницы

Текст: Владислав Куликов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о бесплатном проезде доноров костного мозга и стволовых клеток к месту забора биоматериала. Об этом сообщил ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Как изменились правила сдачи крови донорами в период пандемии

Сейчас инициатива готовится в Госдуме ко второму чтению. Именно на этом этапе будущий закон приобретает окончательный вид. Поэтому второе чтение во многом является ключевым. Законопроект в целом направлен на совершенствование правового регулирования донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

"Инициатива в том числе расширяет и системно закрепляет права живого донора. В частности, предусматривается финансовое обеспечение за счет бюджета расходов на проезд донора костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток к месту забора КМиГСК и обратно", - рассказывает Владимир Груздев.

Также, по его словам, проектом предусматривается создание Федерального регистра, содержащего сведения о живых донорах, реципиентах и лицах, которые изъявили согласие стать донорами костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Сейчас правительство страны направило в Госдуму свои предложения по усовершенствованию инициативы.

Власть Работа власти Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Донорство в России Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Ректору КФУ Ильшату Гафурову предъявлено обвинение в убийстве
Глава МИД РФ раскритиковал процесс по делу крушения MH17
Песков оценил вероятность контактов Путина с Байденом до конца года
Лавров: Переговоры России и США по безопасности начнутся в 2022 году
Против мэра Краснодара возбудили дело о взятке
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими