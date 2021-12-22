Донорам костного мозга в России оплатят проезд до больницы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о бесплатном проезде доноров костного мозга и стволовых клеток к месту забора биоматериала. Об этом сообщил ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Сейчас инициатива готовится в Госдуме ко второму чтению. Именно на этом этапе будущий закон приобретает окончательный вид. Поэтому второе чтение во многом является ключевым. Законопроект в целом направлен на совершенствование правового регулирования донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

"Инициатива в том числе расширяет и системно закрепляет права живого донора. В частности, предусматривается финансовое обеспечение за счет бюджета расходов на проезд донора костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток к месту забора КМиГСК и обратно", - рассказывает Владимир Груздев.

Также, по его словам, проектом предусматривается создание Федерального регистра, содержащего сведения о живых донорах, реципиентах и лицах, которые изъявили согласие стать донорами костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Сейчас правительство страны направило в Госдуму свои предложения по усовершенствованию инициативы.