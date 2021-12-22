Эдгард Запашный - о том, как заслужить доверие тигра и откуда у него шайба с подписью Лукашенко

Наступающий 2022 год по восточному календарю - год Голубого Водяного тигра. Как найти общий язык с этой грациозной дикой кошкой? За ответом мы отправились к знаменитому циркачу, народному артисту России Эдгарду Запашному.

Тигры - большие эгоисты, как мартовские коты. У них каждый всегда сам за себя.

Эдгард Вальтерович, скажите, как подружиться с красивым полосатым хищником?

Эдгард Запашный: Надо найти с ним общий язык. Если нашел, то ты хороший дрессировщик и... живой. С животными надо быть другом, компаньоном. Тигры - эгоисты, как коты. Львы же ближе к собакам. Тигры каждый сам за себя. Львы всегда друг за дружку. Папа ходил к маме на свидание с тигром Тайфуном, у которого они заслужили уважение.

Как для вас прошел этот год?

Эдгард Запашный: Живем и выживаем. У нас в Московском государственном цирке на проспекте Вернадского созданы все условия для содержания животных, даже солярий есть для лошадей. Нашему цирку исполнилось пятьдесят. Не смогли провести празднование из-за пандемии. Два года не проводится фестиваль "Идол", который впервые прошел в 2013 году.

Расскажите подробнее про фестиваль.

Эдгард Запашный: В нем принимают участие лучшие цирковые коллективы со всех концов земного шара. Конечно же, белорусские артисты тоже в их числе. Я прекрасно знаю многих замечательных белорусских артистов. Форум за эти годы зарекомендовал себя одним из самых престижных конкурсов циркового искусства в мире. Выступления, как правило, объединяются одной тематикой или историей, которая сочетает в себе традиции и современные направления.

Что для вас цирк?

Эдгард Запашный: Это трюк. Владение телом. Цирк - это семейное искусство, это межнациональное искусство, которое объединяет. Слава богу, что народ ходит в цирк через куар-коды. Билеты на новогодние праздники раскупаются...

Поговорим о вашей уникальной семье. Как вас с братом воспитывали?

Эдгард Запашный: В равноправии. В школу ходили вместе, хотя я на год старше Аскольда. Вместе путешествовали по Советскому Союзу. Пожил я и в Беларуси, в Гомеле.

В 1998 году ваш отец, народный артист России Вальтер Запашный передал вам аттракцион "Среди хищников". Ваш папа трижды попадал в реанимацию, дедушку растерзал тигр, но вы продолжаете с братом династию.

Эдгард Запашный: Наша династия пошла от деда, которому посчастливилось встретиться с легендарным Иваном Поддубным.

Скажите честно, кто из вас лучший дрессировщик?

Эдгард Запашный: Брат Аскольд - творец, а я - менеджер.

Эдгард, а белорусский и российский цирки чем-то отличаются?

Эдгард Запашный: Российская цирковая компания - самая большая в мире. Нигде нет такого количества стационарных зданий. Здание Большого Московского цирка на проспекте Вернадского - третье в мире. В Беларуси, как и в России, очень бережно относятся к традициям - это обеспечивает высокий уровень мастерства. В минском и гомельском цирках - шоу отличного качества. Часто встречаю белорусских артистов на международных цирковых фестивалях, где они всегда занимают призовые места. Белорусы работают и в нашем цирке.

Вы часто приезжали на "Славянский базар в Витебске" - как ведущий и как обычный зритель. Как вам атмосфера фестиваля, нравится?

Эдгард Запашный: В Витебске уникальная творческая атмосфера. Я был на разных музыкальных форумах в Венгрии, Германии, Италии... Считаю, что "Славянский базар" проводится на более высоком уровне. Люди приходят на концерты большими семьями, с детьми.

А вы себе смену готовите?

Эдгард Запашный: Готовим дуэт сестер Запашных.

У вас есть в Беларуси любимый город?

Эдгард Запашный: Минск - это настоящее государство в государстве. У Бреста великая история. В Могилев влюбляешься с первых минут - мы там участвовали в создании бронзовых львов для Пушкинского моста.

Каким образом?

Эдгард Запашный: Четырех львов скульпторы лепили с натуры. Прообразом стал наш четвероногий артист Джон, его привезли из Южной Африки. Это первый белый лев на территории России. Джон оказался идеальной моделью - часами спокойно лежал, пока скульптор Андрей Воробьев работал. В результате получились настоящие стражи города. Одна пара бронзовых львов стоит, опираясь на шар, другая лежит, наблюдая, что происходит вокруг.

Белых львов вам подарила певица Лолита?

Эдгард Запашный: У меня тогда совсем не было денег. Сидим как-то с Лолитой, и она спрашивает, о чем, мол, мечтаешь? Отвечаю: хочу купить двух белых африканских львов. И вскоре она сделала так, что это стало возможным.

Вы к тому же еще и известный коллекционер. Расскажите о своей коллекции.

Эдгард Запашный: Как-то у меня появилась возможность купить шляпу из гардероба Майкла Джексона. Еще я коллекционирую боксерские перчатки. У меня есть перчатки Николая Валуева, в них он стал чемпионом мира, перчатки Константина Цзю. Есть шайба от президента Александра Лукашенко, подписанная для меня, флаг, который российский космонавт, уроженец Беларуси Олег Новицкий брал в космос. Эта коллекция - часть истории моей страны, может быть, когда-то в музее появится коллекция Эдгарда Запашного.

Что бы вы пожелали в новом году гражданам Союзного государства?

Эдгард Запашный: Смотрите в будущее с надеждой. Новый год - это новые желания и новые возможности. Попросите прощения, и кто-то обязательно простит вас под бой курантов, чтобы войти в Новый год с хорошим настроением.

Визитная карточка

Народный артист России Эдгард Запашный родился 11 июля 1976 года в Ялте в семье Вальтера Михайловича (1928-2007) и Татьяны Васильевны Запашных. Его отец был цирковым дрессировщиком, народным артистом РСФСР. На цирковой арене Эдгард дебютировал в 1988 году. В 2003 году вместе с братом Аскольдом создал "Цирк братьев Запашных". С 20 ноября 2012 года Эдгард Запашный занимает пост генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Брат - народный артист РФ Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого Московского госцирка на проспекте Вернадского.