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22.12.2021 11:53
Рубрика: Культура

Экскурсии музеев в ТикТоке посмотрели 1,5 млн человек

Текст: Наталья Соколова

Акция #МузейныйТикТок в модной у молодежи социальной сети собрала немало посетителей - 1,5 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Ролики с запущенными Эрмитажем и Русским музеем челенджами собрали почти 120 млн просмотров. В TikTok были выложены более 30 экскурсий - от Русского музея, музея Фаберже, Эрмитажа, музея транспорта Москвы, музея современного искусства "Гараж" и Исторического музея.

Первым к проекту присоединился Русский музей - он разработал видеогид от известных персон по лучшим произведениям экспозиции. Рядом с избранными картинами расположили QR-код, при сканировании которого появлялось видео с участием известных актеров, блогеров, музыкантов - в формате коротких видеороликов они рассказывали историю произведения. В записи видеогида участвовали Ксения Дукалис, солист Хора Турецкого, Марина Кравец, Николай Дроздов, Зара, Юлия Савичева, IOWA и другие.

Музеи запускали и флешмобы - в рамках акции #идувмузей гости Русского музея выкладывали ролики о своем перевоплощении в образы с картин или героев скульптур музея. Эти ролики собрали 95 млн просмотров. Ролики с хэштегом #ОживиШедеврЭрмитажа собрали более 27 млн. Гости Эрмитажа должны были креативно представить любой экспонат музея, записать видео, выложить его в свой ТикТок под хэштегом #идувмузей.

Музеи активно развивали собственные TikTok-аккаунты, где делились свежими новостями.

Культура Арт Музеи и памятники Общество СМИ и соцсети

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