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22.12.2021 12:47
Рубрика: Общество

Обнаружен отлично сохранявшийся эмбрион динозавра в окаменевшем яйце

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Lida Xing et al. / iScience Фото: Lida Xing et al. / iScience
Фото: Lida Xing et al. / iScience

На юге Китая в Ганьчжоу в породах эпохи позднего мела обнаружили окаменевшее яйцо беззубого динозавра овирапторозавра. Эмбрион внутри него показывает связь между поведением современных птиц и древних пресмыкающихся.

Фото: Scientific Reports
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Находке от 66 до 72 миллионов лет. Существо от головы до хвоста имеет длину 27 сантиметров, а яйцо - 17. Эмбриону дали имя "Baby Yingliang" - "Малыш Инлян". Сейчас экземпляр находится в Музее истории, природы и камня Инлян.

Ученые установили, что динозавры ближе к вылуплению принимали позы, как у птиц. Исследование ученых из Великобритании, Китая и Канады опубликовано в iScience.

Так, у "Малыша" голова лежит ниже тела, ступни расположены по бокам, а спина лежит вдоль тупого конца. Эта поза похожа на ту, что принимают эмбрионы птиц. У пернатых это имеет решающее значение для вылупления. Другая поза может привести их к смерти в момент появления на свет. Ранее ученые считали, что такое поведение уникально и встречается только у птиц. Сейчас понятно, что оно могло возникнуть у нептичьих теропод.

Ведущий автор исследования Фион Вайсум Ма отметил, что эмбрионы динозавров - одна из самых редких окаменелостей, в основном, они плохо сохранившиеся. И это осложняет доказательство гипотезы о схожем поведении динозавров и птиц - для подтверждения понадобятся другие хорошо сохранившиеся эмбрионы.

Общество Наука

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