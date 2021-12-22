Европа уходит в изоляцию на Рождество и Новый год

Для большинства жителей Старого Света предстоящие Рождество и Новый год будут вовсе не праздничными. Правительства многих европейских стран уже ввели или собираются ввести новый локдаун (хотя бы частичный) из-за распространения штамма "омикрон".

Для подданных Нидерландов стало полным сюрпризом решение властей объявить под занавес года самый жесткий с начала пандемии карантин. О том, что в стране как минимум до середины января закроются кафе и магазины, кроме продовольственных, не будут работать салоны красоты и другие заведения, премьер Марк Рютте объявил буквально за день. Как передает Euronews, в королевстве началась паника: люди ринулись закупаться подарками и делать прически. А работники сферы обслуживания потребовали от государства компенсаций.

В Германии новый премьер Олаф Шольц впервые возглавил "антиковидное" совещание с главами регионов. И впервые политики подготовили резолюцию на основе рекомендаций экспертного совета. Накануне СМИ выяснили, что правительство не собирается вводить на праздники полный локдаун. Зато впервые предусмотрены ограничения контактов даже для привитых и переболевших: с 28 декабря им разрешат собираться компаниями не более 10 человек (дети и подростки младше 15 лет не в счет).

А невакцинированные смогут встречаться "не более чем с двумя представителями другого домохозяйства". Рождество немцам рекомендуется провести "в максимально узком семейном кругу". Перед Новым годом власти также планируют закрыть клубы и дискотеки. Как отмечает Die Welt, правила в разных землях "становятся все больше похожи на лоскутное одеяло". К примеру, в Нижней Саксонии непривитым снова разрешили ходить в парикмахерские, а суд в Баварии приравнял игрушки к товарам первой необходимости, так чтобы не ограничивать доступ в детские магазины.

В Италии для посещения общественных мест даже от привитых граждан могут потребовать ПЦР-тесты

В Швейцарии и Британии жителей по возможности переводят на удаленку, в Дании не будут работать учреждения культуры, а питейным заведениям придется закрываться в полночь. Новые ограничения готовят и в Италии: для посещения общественных мест даже от привитых граждан могут начать требовать ПЦР-тесты. По ту сторону Атлантики вчера ждали обращения президента США Джо Байдена. Ранее в Белом доме пояснили, что у администрации нет планов вводить общенациональный локдаун. В приоритете - ускорить темпы вакцинации. При этом губернаторы штатов Мэриленд, Колорадо и Нью-Джерси заранее объявили, что хотят воздержаться от ужесточения мер, пишет NYT.