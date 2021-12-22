Фабрики игрушек удвоили выпуск товаров к Новому году благодаря нацпроекту

Увеличить в два раза выпуск игрушек в преддверии Нового года и снизить их себестоимость удалось фабрикам детских товаров благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". Как сообщили в АНО "Национальные приоритеты", основой этих улучшений стало применение инструментов бережливого производства, которым обучили сотрудников компаний специалисты федерального и региональных центров компетенций.

Цель национального проекта "Производительность труда" - обеспечить всем россиянам достойный эффективный труд и создать условия для успешного предпринимательства. Для компаний-участников устанавливается минимальная планка роста производительности труда на 5% в год. В результате достигнутых улучшений, рост валового внутреннего продукта должен оказаться выше средних мировых значений, а доходы работников и выплаты пенсионерам увеличиваться быстрее темпов инфляции.

На выпускающем детские ледянки заводе пластмассовых изделий "Альтернатива" в Башкирии эксперты Федерального центра компетенций внедрили инструменты бережливого производства и смогли удвоить суточную выработку на одного работника с 228 до 456 ледянок. Время производства при этом сократилось в 3,5 раза. Одновременно на 7% сократилась и себестоимость каждого изделия. В этом году зима холодная и снежная, так что проблем со сбытом дополнительных партий ледянок возникнуть не должно.

В Белгородской области на заводе "Мега Тойз" эксперты регионального центра компетенций взялись за наладку выпуска деревянных игрушек. В результате технологические процессы, на которые раньше уходил 21 день, удалось уложить в 16 дней. Объем незавершенного производства сократился с 3368 до 1720 комплектов, а объем выпуска готовых игрушек удвоился.

Теперь на очереди производственные линии подмосковной фабрики игрушек "Десятое королевство". Здесь уже внедрили инструменты бережливого производства и сейчас занимаются устранением всех видов потерь. Пока что процесс не завершен и итоги не подведены, но по отзывам экспертов центра компетенций и менеджмента фабрики, результаты должны быть не менее впечатляющими, чем у коллег.