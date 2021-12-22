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22.12.2021 14:35
Рубрика: Экономика

ФТС превысила допандемийные показатели по перечислениям в бюджет

Текст: Михаил Загайнов

Федеральная таможенная служба по итогам 2021 года перечислит в бюджет около 7 триллионов рублей. об этом заявил глава ФТС Владимир Булавин в интервью телеканалу "Россия 24".

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По его словам, служба перевыполнила поставленное прогнозное задание почти на два триллиона рублей. "Оно было потом скорректировано, но мы считаем, что и превышение над скорректированным прогнозным заданием будет около 600 миллиардов рублей", - отметил Булавин, добавив, что по платежам будет превзойден и показатель 2019 года.

По данным ФТС, две трети от перечислений в бюджет составляют платежи при импортных операциях, еще треть - от экспорта.

"Мы отмечаем, что стало больше завозиться технологического оборудования, машин, механизмов, химии, пластмасс", - заявил Булавин.

Экономика ВЭД Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин ФТС

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