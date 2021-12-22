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22.12.2021 14:27
Рубрика: Власть

Глава МИД РФ раскритиковал процесс по делу крушения MH17

Текст: Юрий Когалов
Суд в Нидерландах, в котором слушается дело о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году, предпринимает попытки обвинить во всем Россию. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, это неприемлемо.

"Мы внимательно следим за процессом, прежде всего потому, что дело идет о российских гражданах, которые являются подсудимыми на данном этапе. Мы видим попытки создать впечатление, будто это не уголовное дело, а государственная проблема, поскольку якобы Россия руководила этими людьми. Это абсолютно неприемлемо", - отметил Лавров в интервью телеканалу RT.

Фото: GettyImages
Суд по делу о катастрофе малайзийского Boeing начался с игнорирования свидетеля

"Это уголовный по своей сути процесс, и в качестве такового мы его и рассматриваем. И как я понимаю, любые непредвзятые юристы понимают, что дело обстоит именно таким образом", - подчеркнул министр.

По его словам, к этому процессу очень много вопросов. Так, были проигнорированы результаты эксперимента концерна "Алмаз-Антей", у украинской стороны не запросили данные радаров, не были предоставлены записи переговоров диспетчеров. В то же время американцам, заявившим, что они имеют снимки со спутника, доказывающие правоту следствия, просто поверили на слово. "Можно продолжать перечень таких несуразиц, откровенных нарушений принципов беспристрастности, заметания под ковер очевидных фактов", - отметил Лавров.

Он также обратил внимание на то, что обращение родственники жертв, пытавшихся открыть еще одно дело по незакрытию Украины воздушного пространства, было отвергнуто. А ведь в июле 2014 года на Донбассе шла настоящая война, но сейчас все молчат, считают, что это не имеет отношения к делу. Для сравнения - лишь в связи с учениями на российской территории вблизи западных границ, которые проходили  в этом году, США сочли достаточным основанием, чтобы призвать свои авиалинии не летать над этим районом. "Вот эти двойные стандарты, ими просто кишит вся эта история, как и многие другие истории, связанные с выработкой подходов Запада к тем или иным событиям международной жизни", - заявил Лавров.

Напомним, лайнер "Малайзийских авиалиний", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Нидерланды В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Крушение Boeing под Донецком

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