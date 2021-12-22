Госдума приняла закон о блокировке сайтов с фальшивыми ковид-сертификатами

Сейчас для ограничения доступа к такому контенту необходимо решение суда, а это занимает до двух месяцев.

Только в 2019 году было выявлено порядка 530 тысяч запрещенных материалов, из них 208 тысяч - экстремистского и террористического толка. Аудиторией таких публикаций в первую очередь становятся молодые люди.

Если в версии первого чтения шла речь только об информации с оправданием экстремизма и терроризма, то при дальнейшем рассмотрении проект был доработан. В окончательной версии на основании решения генерального прокурора РФ или его заместителя могут быть также заблокированы ложные сообщения об актах терроризма, призывы к массовым беспорядкам.

Также депутаты добавили в проект, что сайты о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации и других документов можно будет блокировать без суда.

По словам председателя профильного комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, поправка позволит в досудебном порядке блокировать ресурсы, где сегодня открыто продаются различные подложные документы, дипломы о высшем образовании, военный билет и так далее.