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22.12.2021 12:02
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о блокировке сайтов с фальшивыми ковид-сертификатами

Текст: Татьяна Замахина
Генпрокурор РФ и его заместители могут получить право в срочном порядке блокировать сайты с информацией, которая оправдывает экстремизм и терроризм, а также где продаются фальшивые ковид-сертификаты и другие поддельные документы. Такой закон приняла Госдума.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сейчас для ограничения доступа к такому контенту необходимо решение суда, а это занимает до двух месяцев.

Фото: iStock
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Только в 2019 году было выявлено порядка 530 тысяч запрещенных материалов, из них 208 тысяч - экстремистского и террористического толка. Аудиторией таких публикаций в первую очередь становятся молодые люди.

Если в версии первого чтения шла речь только об информации с оправданием экстремизма и терроризма, то при дальнейшем рассмотрении проект был доработан. В окончательной версии на основании решения генерального прокурора РФ или его заместителя могут быть также заблокированы ложные сообщения об актах терроризма, призывы к массовым беспорядкам.

Также депутаты добавили в проект, что сайты о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации и других документов можно будет блокировать без суда.

По словам председателя профильного комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, поправка позволит в досудебном порядке блокировать ресурсы, где сегодня открыто продаются различные подложные документы, дипломы о высшем образовании, военный билет и так далее.

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