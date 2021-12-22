Госдума завершила первую осеннюю сессию восьмого созыва

Госдума завершила работу над законопроектами в рамках осенней сессии, которая стала первой для восьмого созыва нижней палаты. "Первая сессия Государственной думы восьмого созыва объявляется закрытой", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Закрытие состоялось под звуки гимна РФ.

За сессию депутаты приняли 143 закона, более трети из которых имеют социальную направленность, сообщил спикер. За прошедшее время были приняты 98 законов прямого действия. В общей сложности на пленарные заседания депутаты с начала нынешнего парламентского сезона собирались 23 раза.

По словам Володина, пять лет назад депутатам Госдумы седьмого созыва досталось в наследство 2020 законопроектов. Некоторым из них с момента внесения было более двадцати лет. Теперь от "завалов" законопроектов более чем 20-летней давности осталось совсем мало.

"Была проведена огромная работа, на сегодняшний день из этого "багажа" осталось 26 законопроектов", - уточнил спикер. С учетом новых законопроектов по состоянию на 22 декабря в законотворческом портфеле - 1095 инициатив, и по качеству они другие. Практически все документы внесены депутатами прошлого созыва. С начала работы палаты восьмого созыва внесено 179 законопроектов, рассказал политик.

При этом большинство - 60% - законов, принятых Госдумой с начала работы восьмого созыва, были поддержаны всеми думскими фракциями. "Это уровень достаточно высокий. Мы только начинаем работу, но даже вот эти первые шаги показывают, что мы можем объединять с вами возможности, мы можем договариваться", - считает Володин.

И это несмотря на то, что у каждой фракции есть свои идеологические предпочтения и подходы, отметил он. "Но страна у нас одна, есть повестка развития нашей страны, это должно быть надпартийным", - подчеркнул парламентарий.

По словам спикера, дискуссия "должна быть, это делает законы лучше, позволяет избежать ошибок". "Но мы должны всегда помнить о людях, мы должны помнить о нашей стране", - добавил он.

После завершения "пленарных недель" парламентарии будут работать в регионах. Володин подчеркнул, что депутаты Госдумы должны знать ситуацию в своих регионах и оказывать поддержку гражданам. Председатель палаты напомнил, что именно об этом говорил президент Владимир Путин, давая напутствие в первый день сессии. "Все необходимые полномочия для решения вопросов у депутатов есть", - считает спикер.

Весенняя сессия, согласно думскому постановлению, продлится с 10 января по 31 июля 2022 года. Первое пленарное заседание нового парламентского сезона запланировано на 18 января.