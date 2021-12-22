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22.12.2021 13:15
Рубрика: Экономика

Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС

Текст: Олег Капранов
Портал Госуслуг получит больше возможностей и расширенную защиту при помощи двухфакторной аутентификации, включенной по умолчанию. Как ожидается, это должно повысить защищенность персональных данных пользователей сервиса.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Портал Госуслуги проделал большой путь от информационно-справочного ресурса до места, где можно получить практически любую информацию о жизни гражданина. Так, например, сегодня через портал можно получить информацию из государственных ведомств, в том числе содержащую персональные данные.

Фото: РИА Новости
Мишустин: В 2022 году существенно расширится функционал портала "Госуслуги"

В частности, правительство приняло решение продолжить эксперимент по внедрению на базе портала Госуслуг платформы обратной связи с гражданами. И если раньше в нем участвовали только три ведомства - Министерство здравоохранения, Министерство просвещения и Фонд обязательного медицинского страхования, то теперь к нему смогут подключиться и другие федеральные органы власти, а также аппарат правительства, Центральная избирательная комиссия и Госдума. Платформа формируется в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика".

Кроме того, по словам главы правительства Михаила Мишустина, на портале в ближайшем будущем появится более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. В частности, речь идет об оформлении некоторых пособий на детей, проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций, регистрации прав на недвижимость.

В этой ситуации использование простого пароля для защиты учетной записи становится недостаточным. В качестве дополнительной меры защиты будут использованы одноразовые СМС-коды, то есть будет реализован механизм двухфакторной аутентификации, используемой по умолчанию, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Мы все видим, что риски и борьба за учетные записи наших пользователей обостряется. Чем больше сервисов, тем учетная запись на портале Госуслуг становится более ценной. Поэтому злоумышленники всяческими способами пытаются их, пароли и логины эти, украсть. В этом смысле второй фактор авторизации, который мы вводим как СМС-подтверждение, позволит эти риски дискредитации и кражи этих учетных записей снизить", - цитирует Шадаева ТАСС.

Как отметил Шадаев, операторы связи согласились сделать такие СМС безвозмездными.

Ожидается, что социальный эффект с точки зрения защищенности граждан будет превышать затраты операторов. По данным "Известий", обязательная двухфакторная аутентификация будет запущена в 2022 году.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
В России появится единая государственная система биометрических данных

По словам главы ИА TelecomDaily Дениса Кускова, обработка СМС-сообщений для посетителей сайта Госуслуги пополнит существенный объем социальной нагрузки, которую несут на себе операторы связи. С другой стороны, не приходится говорить о том, что эта задача окажет столь значимую нагрузку, которая могла бы привести к изменению себестоимости оказываемых операторами услуг.

Аутентификация при помощи СМС-сообщений является самым доступным из способов двухфакторной аутентификации. Пользователь при попытке входа получает сообщение на мобильное устройство и указывает его в следующем окне после ввода пароля. При входе в приложение на мобильном устройстве на большинстве современных гаджетов срабатывает механизм автоподстановки кода из сообщения, так что пользователю не придется совершать дополнительные действия.

Помимо авторизации при помощи СМС-сообщений в Минцифре рассматривают возможность использовать и биометрические данные. Как сообщил Максут Шадаев, выступая на форуме Finnopolis, для этих целей может быть использована биометрия, собранная через специальное приложение без визита в банк или МФЦ.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Государственные интернет-услуги

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