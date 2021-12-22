Грызлов: Украина не предпринимает практических действий, чтобы прекратить огонь

Украинская сторона не предпринимает практических действий, направленных на соблюдение режима прекращения огня на Донбассе. Об этом 22 декабря заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов после последнего в 2021 году заседания группы.

По его словам, представители ДНР и ЛНР предприняли очередной шаг, чтобы призвать Киев к соблюдению перемирия.

"Представители Донбасса призвали Украину вернуться к соблюдению Мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года и публично объявить на уровне высшего командования вооруженных сил Украины, что Киев соблюдает предписанный договоренностями порядок открытия ответного огня​​​. Будем ждать практических действий Украины", - заявил Грызлов.

Ранее Москва неоднократно подчеркивала, что украинская сторона не придерживается условий перемирия и продолжает обстреливать жилые районы в ДНР из тяжелой артиллерии.