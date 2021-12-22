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22.12.2021 19:42
Рубрика: Власть

Хинштейн сообщил о проекте по проверке желающих получить оружие в ФСБ и МВД

Текст: Дмитрий Гончарук

Кандидатов на получение оружия будут проверять органы Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел. О внесении такого законопроекта в Государственную Думу сообщил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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"В заключительный день осенней сессии вместе с коллегами Василием Пискаревым и Анатолием Выборным вносим в Госдуму законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Предлагается проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности. Если имеется информация о том, что гражданин причастен к организованной преступности или собирается использовать оружие в противоправных целях, то эти данные передадут в Росгвардию. Они будут основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие, срок действия которого - один год. Также проверка может проводиться и в отношении владельцев оружия.

Порядок проведения проверок определит правительство.

"Важно, что при этом мы оставляем за человеком право обжаловать такой отказ в судебном порядке. Одновременно законность отказа сможет проверить и прокуратура", - отметил парламентарий.

По словам Хинштейна, когда речь идет о сохранности человеческих жизней, все остальные резоны отходят на второй план. "Тем более, что предлагаемые нами поправки не относятся к мерам ответственности, а являются административно-предупредительными мерами", - добавил он.

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