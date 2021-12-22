Hubble "наткнулся" на силовое защитное поле вокруг планеты HAT-P-11b

Международная команда исследователей впервые идентифицировала сигнатуру магнитного поля, окружающего планету за пределами нашей Солнечной системы. Планетологи предполагают, что это магнитное поле может выполнять защитную функцию.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем сообщается на сайте Университета Аризоны. Для анализа международная группа астрономов использовала данные, полученные при помощи космического телескопа Hubble.

Ученые отмечают, что магнитные поля играют решающую роль в защите планетных атмосфер. Ярким тому примером является Земля. Она обладает мощным силовым полем, которое, как считается, помогает отводить в сторону даже крупные астероиды и кометы.

Теоретики считают, что аналогичная силовая защита может существовать и на других мирах. Однако до последнего времени проверить эту гипотезу не удавалось. Все изменили данные наблюдений Hubble за экзопланетой HAT-P-11b. По своим размерам она сопоставима с Нептуном. Расположена эта планета в 123 световых годах от Земли. Обнаружить ее удалось транзитным методом, то есть она периодически перекрывает от наблюдений свет своей родительской звезды.

Сообщается, что наблюдения проводились в невидимом человеческому глазу ультрафиолетовом спектре. Благодаря этому удалось обнаружить ионы углерода - заряженные частицы, которые взаимодействуют с магнитными полями. Эти частицы находятся в магнитосфере, окружающей обнаруженный небесный объект. На примере Земли принято считать, что магнитосфера образуется в результате взаимодействия объекта с солнечным ветром, излучаемым его звездой.

"Это первый раз, когда сигнатура магнитного поля экзопланеты была обнаружена непосредственно на планете за пределами нашей Солнечной системы, - говорит соавтор работы Гильда Баллестер. - Мощное магнитное поле на такой планете, как Земля, может защитить ее атмосферу и поверхность от прямой бомбардировки энергичными частицами, составляющими солнечный ветер. Эти процессы сильно влияют на эволюцию жизни на такой планете, как Земля, потому что магнитное поле защищает организмы от этих энергичных частиц".

В связи с этим открытие магнитосферы на планете HAT-P-11b создает определенную интригу. Сам факт существования такого поля указывает на то, что на планете потенциально может существовать жизнь. С другой стороны, отсутствие признаков жизни докажет, что магнитное поле далеко не всегда является одним из основных условий обитаемости.

По словам Баллестер, еще одним важным открытием стало наблюдение за ионами углерода не только в самой магнитосфере, но в длинных "хвостах", которые устремляются в открытый космос прочь от планеты со средней скоростью 160 тысяч км/ч. По подсчетам астрономов, длина одного такого хвоста составляет как минимум одну астрономическую единицу, то есть она равна расстоянию между Землей и Солнцем. Установить это удалось при помощи трехмерного компьютерного моделирования.

"Магнитное поле Земли взаимодействует с ниспадающим на него солнечным ветром, который состоит из заряженных частиц, движущихся со скоростью более одного миллиона километров в час, - поясняет Баллестер. - Такое же взаимодействие существует между магнитным полем HAT-P-11b и непосредственно окружающей его космической средой с солнечным ветром от родительской звезды".

При этом, как отмечают эксперты, физика в магнитосфере Земли и HAT-P-11b одинакова. Разница заключается лишь в том, что открытая экзопланета расположена гораздо ближе к своей звезде, чем наша Земля к Солнцу. Вероятно, именно эта близость способствует появлению "хвостов" на HAT-P-11b - жаркие звездные лучи буквально заставляют верхние слои атмосферы этой планеты закипать и испаряться, что и приводит к образованию "хвостов" магнитосферы.