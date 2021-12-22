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22.12.2021 18:17
Рубрика: Культура

Ярославль выбран столицей Тотального диктанта-2022

Текст: Элина Труханова

В наступающем году Ярославль будет столицей акции "Тотальный диктант".

Фото: Иван Фадеев
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Об этом сообщил оргкомитет диктанта по итогам соответствующего конкурса. В древнем городе на Волге 9 апреля 2022 года будет организована главная площадка акции, на которой свой текст прочитает автор Тотального диктанта - 2022 писатель Марина Степнова. Кроме того, в Ярославле будет открыта дополнительная студия, откуда в день диктанта будет вестись эфир онлайн-марафона.

На звание столицы помимо Ярославля претендовали Ижевск, Томск и Тула. Основным новшеством состоявшегося конкурса стал отказ от этапа с открытым голосованием. До 15 декабря городские команды отправляли в оргкомитет свои заявки, а 20 - 22 декабря состоялись онлайн-презентации, после чего жюри определило победителя.

- Города-претенденты представляли свои концепции, им было необходимо показать опыт команды, наличие партнеров и ресурсов для проведения акции, обосновать преимущества своего города перед другими претендентами и представить программу мероприятий в столице диктанта, - пояснили организаторы.

Столица Тотального диктанта - статус, который присваивается городу на один год.

- Это было сложнейшее решение, члены жюри совещались час, потому что претенденты были очень сильными. С очень маленьким отрывом столицей Тотального диктанта стал Ярославль. Сочетание юной и энергичной команды и старинного города с богатой культурной традицией - это просто суть самого Тотального диктанта, - поделилась впечатлением Марина Степнова

Конкурс проходил пятый раз. В 2021 году столицей ТД был Якутск, в 2020-м - Санкт-Петербург, в 2019-м - Таллин, в 2018 году - Владивосток. Кроме того, с 2018 по 2020 год прошли три автопробега, символизировавших передачу звания столицы от одного города другому: члены штаба и привлеченные филологи, писатели и лингвисты путешествовали на автомобилях и читали лекции в городах по пути следования.

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