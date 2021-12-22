ИНТЕР РАО в Лидерах Энергетики

В декабре 2021 г. завершился широкомасштабный всероссийский конкурс "Лидеры энергетики", организованный ГК "Россети" при поддержке некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Конкурс организован и проведён по методике и стандартам конкурса управленцев "Лидеры России". На торжественной церемонии мы пообщались с одним из Победителей конкурса - Лидером Энергетики 2021 (трек "Цифровизация"), представителем ИНТЕР РАО, Безделовым Сергеем Александровичем.

Сегодня в день энергетика, состоялось награждение победителей конкурса. В офисе ПАО "Россети" по адресу ул. Беловежская, 4а прошла встреча участников с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новаком и генеральным директором ПАО "Россети" А.В. Рюминым. Торжественные мероприятия и церемония награждения завершили многоэтапный конкурс, результатов которого мы ждали с нетерпением. За итоговой встречей организаторов, участников и победителей мы проследили лично.

Конкурс "Лидеры энергетики" позволил рассмотреть в аспекте работы профильных специалистов в отрасли энергетики сразу нескольких основных моментов:

• Планируемое строительство новых объектов и реконструкция действующих предприятий энергетической отрасли;

• Организация эффективного функционирования и управления объектами энергетики в аспекте последних цифровых технологий;

• Поиск решений для цифровизации отдельно взятых объектов и энергетического комплекса в целом;

• Организация продуманной работы кадрового состава энергетической отрасли в принципиально новых направлениях цифрового управления.

Победители конкурса автоматически попадают в кадровый резерв руководителей энергетической отрасли РФ. Детальному рассмотрению на конкурсной основе подлежали теоретические и практические знания участников, лидерские качества, умение работать в команде, умение быстро принимать решения.

Основными треками конкурса стали реализация и учёт электроэнергии, цифровизация, оперативно-технологическое управление. Участие в нескольких этапах конкурса приняли представители различных предприятий из разных регионов и компаний энергетической сферы. Многие мероприятия прошли в режиме онлайн. Базовыми принципами конкурса стали масштабность, объективность и прозрачность. При планировании и проведении этапов, для оценки результатов использованы уникальные методики конкурса "Лидеры России".

По результатам финальной оценочной сессии, состоявшейся 13-14 декабря 2021 года, подведены итоги и определены победители конкурса. В числе наиболее ярких лидеров в области цифровизации является один из победителей конкурса, Сергей Александрович Безделов, генеральный директор ООО "ИНТЕР РАО СЕРВИС", директор Центра компетенций цифровой экономики РЭУ им. Плеханова, кандидат экономических наук.

"Закономерным итогом применения решений, выработанных в рамках конкурса, станут новые услуги и сервисы для потребителей. Управление работой структурных подразделений и технических отделов предприятий энергетики выйдет на новый уровень, что позволит сокращать затраты ресурсов и увеличивать степень результативности" - отметил Сергей Безделов, с ним мы побеседовали в рамках состоявшейся церемонии награждения.

При непосредственном участии С.А. Безделова реализована эффективная цифровая трансформация нескольких крупных российских предприятий, он является разработчиком апробированной методики цифровой трансформации. С.А. Безделов выступал спикером в панельной дискуссии "Технологии будущего. Цифровизация" на образовательном бизнес-форуме "РЕПУТАЦИЯ", являлся модератором сессии "Цифра на производстве. Технологии для лидерства" на Национальном конгрессе "Модернизация промышленности России; Приоритеты Развития", а также модератором сессии "Цифровая трансформация и интеллектуализация ТЭК: новые возможности и вызовы" на международном Энергетическом форуме "Инновации. Инфраструктура. Безопасность". В настоящее время С.А. Безделов руководит образовательной программой "CDO Chief Data Officer" (управление, основанное на данных), реализованной в РЭУ им. Плеханова.

Значительный опыт работы, научные исследования и достижения в практических областях внедрения и применения последних цифровых технологий позволили С.А. Безделову не только принять активное участие в конкурсе "Лидеры энергетики", но и войти в число победителей.

Пресс-релиз предоставлен Советом по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ