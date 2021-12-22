Новости

Ипотечные заемщики уйдут на вторичный рынок 02:40
Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" отложен из-за погоды 02:11
Смертность от COVID-19 за неделю снизилась на 9 процентов 01:50
Премьер Израиля анонсировал вакцинацию четвертой дозой вакцины от COVID 01:45
На острове Пасхи обнаружен коронавирус впервые за 15 месяцев 01:17
ВОЗ: Штамм "омикрон" обнаружен в 106 странах мира 00:38
В США P&G отзывает сухие аэрозоли для волос из-за найденного в них бензола 00:18
Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира на короткой воде 21.12.2021
"Спартак" объявил о подписании нападающего Николсона 21.12.2021
Шейх Дубая выплатит бывшей жене более полумиллиарда долларов за развод 21.12.2021
Германия готова ввести более жесткие ограничения после Рождества 21.12.2021
В США зафиксирован самый медленный рост населения за всю историю 21.12.2021
"Барыс" и "Сочи" одержали победы в очередной игровой день КХЛ 21.12.2021
Билл Гейтс спрогнозировал, когда может закончиться пандемия 21.12.2021
В ВОЗ рассказали, людей какого возраста чаще поражает “омикрон” 21.12.2021
В Южной Осетии умерли двое попавших под лавину российских военных 21.12.2021
Власти ФРГ запретили зрителям посещать футбольные матчи из-за "омикрона" 21.12.2021
Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче дела о массовом ДТП в Москве в СК 21.12.2021
Путин обсудил проект Основ госполитики по авиации 21.12.2021
Девятилетняя Алиса Теплякова "завалила" экзамен на сессии в МГУ 21.12.2021
Антитела к "омикрону" выявили у всех ревакцинированных "Спутником" 21.12.2021
В Таганроге загорелись оптовые склады с пластиком и автопокрышками 21.12.2021
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в двойном убийстве на юге Москвы 21.12.2021
В Совфеде разработают программу по модернизации детских лагерей 21.12.2021
В Израиле зафиксировали первую смерть пациента с "омикрон"-штаммом 21.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
22.12.2021 02:40
Рубрика: Экономика

Ипотечные заемщики уйдут на вторичный рынок

Текст: Марина Трубилина
Доступность кредитного жилья продолжает снижаться. Об этом говорится в аналитическом исследовании "Ипотека в России" агентства НКР.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Если в середине прошлого года отношение среднего платежа по ипотечному кредиту к размеру медианной заработной платы упало до 64 процентов, то фактически с осени прошлого года этот показатель начал расти. В начале 2021 года он вновь приблизился к 70 процентам, выйдя на уровень начала 2020 года, сообщают эксперты.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки

По всей стране растет срок выплаты ипотеки. Если в начале 2019 года средневзвешенный срок выдачи составлял 17 лет, то в октябре 2021 года он достиг 20,9 года. Наибольший средний срок ипотечного кредита зафиксирован в Ингушетии и Чеченской Республике - более 22 лет, а минимальный - в Челябинской области (18 лет).

Рост среднего срока уменьшает ежемесячный платеж, однако с начала 2019 года средний чек подскочил на 41,7 процента, а срок увеличился всего на 20 процентов. В связи с этим эксперты ожидают, что средняя срочность ипотечных кредитов будет расти и дальше, "догоняя" среднюю сумму. Уже в конце нынешнего года она превысит 21 год, а по итогам 2022 года достигнет 23 лет. Это примерно треть средней продолжительности жизни в России, отмечается в исследовании.

В агентстве ожидают усиления интереса заемщиков к вторичному рынку. Предложение на вторичном рынке растет в связи с постепенным выходом на него квартир, приобретенных в инвестиционных целях в 2019 году - начале 2021 года. В текущем и следующем годах количество таких квартир заметно вырастет, так как довольно много проектов будут введены в эксплуатацию. Темпы роста ипотеки на вторичном рынке в 2022 году могут опережать первичный рынок.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Экономика Недвижимость Ипотека Цены на недвижимость

Главное сегодня

Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт
Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием
Двое подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона доставлены в полицию
Как получить выписку из электронной трудовой книжки
Почему при миллионах вакансий люди не могут найти работу