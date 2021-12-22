Ипотечные заемщики уйдут на вторичный рынок

Доступность кредитного жилья продолжает снижаться. Об этом говорится в аналитическом исследовании "Ипотека в России" агентства НКР.

Если в середине прошлого года отношение среднего платежа по ипотечному кредиту к размеру медианной заработной платы упало до 64 процентов, то фактически с осени прошлого года этот показатель начал расти. В начале 2021 года он вновь приблизился к 70 процентам, выйдя на уровень начала 2020 года, сообщают эксперты.

По всей стране растет срок выплаты ипотеки. Если в начале 2019 года средневзвешенный срок выдачи составлял 17 лет, то в октябре 2021 года он достиг 20,9 года. Наибольший средний срок ипотечного кредита зафиксирован в Ингушетии и Чеченской Республике - более 22 лет, а минимальный - в Челябинской области (18 лет).

Рост среднего срока уменьшает ежемесячный платеж, однако с начала 2019 года средний чек подскочил на 41,7 процента, а срок увеличился всего на 20 процентов. В связи с этим эксперты ожидают, что средняя срочность ипотечных кредитов будет расти и дальше, "догоняя" среднюю сумму. Уже в конце нынешнего года она превысит 21 год, а по итогам 2022 года достигнет 23 лет. Это примерно треть средней продолжительности жизни в России, отмечается в исследовании.

В агентстве ожидают усиления интереса заемщиков к вторичному рынку. Предложение на вторичном рынке растет в связи с постепенным выходом на него квартир, приобретенных в инвестиционных целях в 2019 году - начале 2021 года. В текущем и следующем годах количество таких квартир заметно вырастет, так как довольно много проектов будут введены в эксплуатацию. Темпы роста ипотеки на вторичном рынке в 2022 году могут опережать первичный рынок.