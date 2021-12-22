Исследование: Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России

Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России по итогам 2021 года. Он обогнал по темпам роста действующего лидера по числу аудитории - WhatsApp. И, по оценкам экспертов, имеет все шансы стать самым массовым в России в следующем году.

Трафик, создаваемый мессенджером Telegram в сетях оператора "Мегафон", за год вырос более чем в два раза и сейчас опережает WhatsApp в 50 регионах страны, говорится в сообщении оператора. Наименее популярен Telegram на Северном Кавказе, где на WhatsApp приходится 2/3 всего трафика мессенджеров. Всего же трафик во всех мессенджерах вырос на 87% за год, в первую очередь за счет увеличения количества голосовых вызовов.

В то же время WhatsApp продолжает лидировать по популярности, его доля по количеству пользователей упала на четверть, но составляет 48%, в то время как на Telegram приходится 44%. На третьем месте - Viber с 6% пользователей и 11% трафика.

Главное преимущество Telegram, объясняющее столь заметный рост трафика, по мнению экспертов, состоит в том, что в этом мессенджере есть площадки с контентом и возможность загружать тяжелые файлы для дальнейшей работы с ними.

Считается, что рост Telegram начался после падения в октябре сервисов Meta (ранее - Facebook), тогда несколько часов были недоступны сам Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. В течение суток, по словам Павла Дурова, в Telegram по всему миру пришли порядка 70 миллионов пользователей.

По словам Владимира Зыкова, главы Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, переток аудитории в Telegram усилили лидеры мнений, которые перенесли коммуникации на более стабильную площадку, а за ними пошли и тем, с кем они общались.

Однако замеры Mediascope показывают, что рывок по числу пользователей Telegram начал еще в сентябре, когда число пользователей увеличилось с 24 до 29 миллионов, в то время как аудитория WhatsApp и Viber осталась неизменной.

По словам Зыкова, в настоящий момент у Telegram отличные шансы стать лидером рынка и по числу пользователей, если они сохранят темпы роста. Изменить расклад сил могут проблемы технического или репутационного характера, если они вдруг возникнут по тем или иным причинам. "Например, если вдруг выяснится, что они на регулярной основе сливают кому-то данные", - заявил Зыков "РГ". По мнению эксперта, для Meta важной частью их кампании по продвижению должно стать не только добавление важных функций в свой мессенджер, но и дискредитация конкурента.

Рост числа пользователей Telegram и сокращение аудитории впечатляет, если учесть, что, по данным ВЦИОМ, в феврале 2021 года 73% опрошенных чаще всего пользовались WhatsApp, Viber имел долю в 26%, а Telegram всего 18% (в опросе можно было назвать несколько мессенджеров). Впрочем, исследование проводилось всего через 6 месяцев после прекращения блокировки мессенджера Роскомнадзором, и можно предположить, что часть пользователей предпочла не афишировать использование "нежелательного" сервиса. Могло сыграть роль и то обстоятельство, что многие организации и компании, свернувшие работу в Telegram после начала блокировок, только к лету 2021 году вновь вернулись на эту площадку.