Юрий Жданов: Традиционно жертвами заказных убийств становятся бизнесмены

О заказных убийствах до "лихих 90-х" мы знали только из зарубежных детективов. А затем и нас захлестнула волна этих страшных преступлений. Сегодня киллеров стали нанимать через даркнет - серый интернет. Там есть опция "преступление как услуга". Понятно, что это не облегчает расследование заказных убийств.

Что это за явление, насколько оно распространено в нашей стране и в мире рассказал "Российской газете" руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов.

Юрий Николаевич, насколько часто сегодня происходят заказные убийства?

Юрий Жданов: В течение последнего десятилетия ежегодно в регистрируется от 10 до 16 заказных убийств в год, со стабильным снижением. И в среднем от 30 до 50 уголовных дел о заказных убийствах находятся в производстве на начало года, большая часть из них завершается вынесением обвинительного заключения и передачей дела в суд. Но в условиях неочевидности характера таких убийств, заказной рисунок которых устанавливается тщательным расследованием, криминологи считают, что в ежегодную статистику заказных убийств не попадает от 20 до 60 убийств.

По итогам 12 месяцев 2019 года было зарегистрировано 11 заказных убийств, что в 10 раз меньше, чем в начале нового столетия, - в 2001 году зафиксировано 101 заказное убийство. И в 50 раз меньше, чем в 1996 году, когда фиксировалось 570 заказных убийств. За январь - октябрь 2021 года зарегистрировано 7 убийств, квалифицированных на момент утверждения обвинительного заключения как убийство по найму.

А сколько вообще произошло в этом году убийств?

Юрий Жданов: За январь - октябрь 2021 года от всех преступных посягательств - убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, и других - погибли 19,8 тысячи человек. В 2020 году погибли 22,7 тысячи человек.

Тут надо понимать, что сначала убийство квалифицируется как "простое" и только после тщательного расследования, которое может длиться более года, и установления всех фигурантов, мотивов исполнителя, заказчика, делается вывод о том, что убийство было совершено по найму. Разумеется, это влияет на общую статистику.

Кого в России чаще всего "заказывают"?

Юрий Жданов: Традиционно жертвами заказных убийств становятся предприниматели, бизнесмены, участники экономической деятельности. Исполнителями убийства по найму всегда движет финансовый интерес - получение оплаты за преступление. А вот мотивация организаторов заказных убийств характеризуется большим многообразием мотивов, включающих корысть, месть, ревность.

Есть мотивации, связанные с преступными интересами ОПГ, когда жертвами становятся сотрудники правоохранительных органов, конкуренты в сфере экономических интересов, члены банды. Убивают из-за финансово-имущественных разногласий в семейно-бытовой сфере, личных неприязненных отношений, жертвами становятся родственники и близкие.

Бывает, заказчиками или жертвами заказных убийств становятся известные люди, что вызывает большой общественных резонанс. Напомню, в августе 2021 года вынесен приговор красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову - осужден к 13 годам лишения свободы. В ноябре предъявлено обвинительное заключение хабаровскому губернатору Сергею Фургалу, а в декабре в Мосгорсуде с участием коллегии присяжных заседателей началось слушание дела Рауля и Рауфа Арашуковых .

Заказчики обычно нанимают одиночных киллеров или группу?

Юрий Жданов: Все зависит от ситуации и кошелька. Статистика утверждает, что только каждое пятое убийство по найму совершается в составе организованной преступной группы.

Так, в июне 2020 года в Краснодаре было совершено заказное убийство местного бизнесмена А. Биришева. Исполнителями преступления стала группа уроженцев Дагестана. Заказчик до сих пор не установлен. Известно, что заказ поступил в связи с невыполнением бизнесменом долговых обязательств и личных неприязненных отношений. 7 декабря 2021 года Краснодарским областным судом вынесен приговор исполнителям этого убийства, которые приговорены к 18 и 14 годам лишения свободы, третий соучастник - к штрафу.

В октябре 2020 года в Выборге был убит крупный предприниматель А. Петров, являвшийся депутатом регионального городского совета. Убийство совершено профессиональным киллером - снайперский выстрел в сердце. Ранее, в сентябре 2020 года, он обвинялся якобы в хищении 700 миллионов рублей из бюджета города, чтобы дать взятку для получения должности в Москве.

В феврале 2018 года в Москве был убит 45-летний А. Алиев, владелец сети суши-баров. Исполнителем преступления был многодетный уроженец Грузии, согласившийся совершить убийство для погашения долга, а заказчиками - деловые партнеры убитого, задолжавшие ему крупную сумму денег.

Какое оружие обычно используют наемные убийцы? Снайперские винтовки, взрывчатку?

Юрий Жданов: Это в основном в кино. На самом деле применение огнестрельного оружия и взрывных устройств колеблется в последние годы в пределах 20 - 27,2 процента. В остальных случая убивают чем придется.

Где сегодня нанимают киллеров?

Юрий Жданов: Заказные убийства виртуализируются. Все этапы преступления - заказ, поиск исполнителя, сбор сведений о жертве - перетекают в интернет, заказчик и исполнитель анонимизированы, оплата преступления осуществляется криптовалютой.

Так, в сентябре 2021 года был задержан предприниматель и соучредитель регионального отдела партии "Оплот России" Сергей Магданов. В интернете он зарегистрирован под ником Корыто. Он обвиняется в создании ОПГ для организации заказных убийств, незаконного оборота оружия, применения физического насилия к "заказанным" жертвам, выбивании долга, порчи имущества. Для этого в теневом секторе интернета даркнет была создана площадка криминальных услуг - "преступление как услуга".

В течение пяти лет на базе этой интернет-площадки, управляемой С. Магдановым, принимались заказы на исполнение тяжких преступлений, осуществлялось криминальное "трудоустройство" потенциальных исполнителей преступлений - поиск и набор физически крепких мужчин спортивного телосложения, владеющих приемами борьбы. Услугами виртуальной "доски объявлений" пользовались в первую очередь представители криминальных структур, подыскивающие исполнителей заказных преступлений для наказания и устрашения конкурентов в преступном промысле.

Например, заказ на резонансное убийство ранее осужденного наркодилера К. Казазаева, "сдавшего" подельников в ходе сделки со следствием, и его супруги был получен преступниками именно на этой интернет-площадке.

Резонансное убийство следователя МВД по особо важным делам Евгении Шишкиной, произошедшее в 2018 году в Москве, тоже заказывалось в даркнете?

Юрий Жданов: Да. Более того, она расследовала дело лидера кибер-ОПГ Ярослава Сумбаева, разыскиваемого Интерполом за мошенническое хищение данных банковских карт, мошенничества с железнодорожными и авиабилетами. В банде было 22 человека. Кстати, это - одно из первых в мире раскрытых заказных убийств, совершенных по заказу в даркнете.

Как его раскрыли?

Юрий Жданов: Для этого проанализировали весь механизм преступления. Сначала Евгения Шишкина подвергалась угрозам от членов банды, вскоре подожгли ее автомобиль. Затем решили убить и выставили заказ на киберплощадке Hydra. Ярослав Сумбаев, помимо масштабных мошенничеств, являлся владельцем интернет-магазина Los Zetas - незаконный оборот наркотиков, оружия, который в интернете скрывался под ником Мигель Моралес.

За январь - октябрь этого года зарегистрировано 7 убийств, квалифицированных как убийства по найму. Но, возможно, расследования увеличат это число

Заказ Я. Сумбаева в Hydra на убийство женщины "принял" наркокурьер его криминального интернет-магазина - несовершеннолетний К. Грунский, зарегистрированный под ником White chocolate (Белый шоколад), после чего Я. Сумбаев передал К. Грунскому сведения о жертве - фамилию, имя, отчество, адреса местожительства, маршруты, данные автомобиля и даже ИНН. Впоследствии 17-летний К. Грунский выступил посредником и передал заказ и оружие через "закладку", данные о жертве исполнителю - знакомому студенту-медику А. Абдулазизову, увлекавшемуся киберигрой о киллере Hitman.

Свой заказ преступник оплатил в интернете криптовалютой - 2 биткоина, эквивалентных на тот период сумме в 1 миллион рублей. После совершения убийства посредник К. Грунский обналичил гонорар, оставил 400 тысяч рублей себе и 600 тысяч рублей - исполнителю. Это убийство было успешно расследовано сотрудниками подразделений уголовного розыска МВД, ФСБ и СК РФ с помощью передовых инновационных технологий, инструментов социальной инженерии.

Исполнитель заказного убийства А. Абдулазизов в ноябре 2020 года был приговорен к 14 годам лишения свободы, посредник К. Грунский приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы, заказчику Я. Сумбаеву, обвиняемому в организации преступного сообщества, Мосгорсуд продлил содержание под стражей.

Вы сказали, что заказывают и убийства родственников?

Юрий Жданов: Вот пример. В марте 2021 года в Москве было совершено заказное убийство 43-летнего менеджера московской компании Т. Зайниева, похищение которого с применением электрошокера попало на видеокамеры. Преступников установили и задержали сотрудники угрозыска в течение двух дней.

19,8 тысячи человек убиты в 2021 году в результате всех преступлений в России

Заказчик преступления - бывший тесть жертвы, один из конструкторов-разработчиков космического корабля "Буран" профессор А. Кибальченко. Он заплатил преступникам 50 тысяч долларов.

За что же он так ненавидел бывшего зятя?

Юрий Жданов: Мотивом преступления стали имущественные споры после развода Т. Зайниева и дочери А. Кибальченко, неприязненные отношения между тестем и бывшим зятем. Тот не платил алименты и на правах отца не позволял вывезти внуков А. Кибальченко за границу для получения образования.

Другой пример - в июне 2019 года в Московской области совершено заказное убийство 60-летнего предпринимателя Н. Леонова. Заказ поступил от гражданской супруги бизнесмена, являвшейся крупным предпринимателем и не желавшей делиться бизнесом с сожителем Н. Леоновым.

А как у них?

Жданов: За два года в 84 странах по заказу были убиты 2700 человек. На долю Северной и Южной Америки приходится 37 процентов всех зарегистрированных случаев заказных убийств, на долю Азии - 33 процента, на Африку - 24 процента случаев, на Европу - только 6 процентов.

Причины такие же, как у нас?

Жданов: Не сказал бы. Например, 63 процента заказных убийств происходит по политическим мотивам и только 3 процента - по личным. Остальные - экономические мотивы и разборки между ОПГ.

Наверное, и доля применения огнестрельного оружия иная, чем у нас?

Жданов: Да, там его применяют чаще - примерно в 70 процентах случаев. Вообще же в условиях постоянного роста социальной напряженности в результате внутриполитических и внешнеполитических конфликтов во многих странах мира угроза распространения заказных убийств в ближайшие годы вряд ли будет ослабевать.

Прогнозируя дальнейшее развитие заказных убийств, можно ожидать все большее использование в их подготовке информационно-коммуникационных технологий. Поиск киллеров, сбор материалов о намеченной жертве в сети интернет, онлайн-оплата совершенного убийства - все это уже можно наблюдать во многих странах. Поэтому борьба с заказными убийствами становится важнейшей проблемой в сфере национальной безопасности.