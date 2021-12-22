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22.12.2021 10:20
Рубрика: Власть

Кабмин утвердил постановление о грантовой поддержке сельского туризма

Текст: Владимир Кузьмин
Со следующего года малый аграрный бизнес сможет получить грант на проекты по развитию сельского туризма. Необходимые изменения в госпрограмму сельского хозяйства утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Проекты могут включать строительство или ремонт помещений для приема туристов и благоустройство прилегающих территорий, создание развлекательной инфраструктуры, закупку туристического оборудования, снаряжения и инвентаря. Максимальный размер гранта - 10 миллионов рублей. Срок окупаемости проекта не должен превышать пяти лет.

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Часть средств предпринимателю необходимо вложить самостоятельно. Для получения гранта до 3 миллионов рублей необходимо инвестировать 10 процентов стоимости проекта, до 5 миллионов - 15 процентов, до 8 миллионов - 20 процентов, до 10 миллионов - не менее 25.

В 2022 году на гранты правительство направит 300 миллионов рублей, в 2023 году - 500 миллионов, в 2024 году - 700.

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