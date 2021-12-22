Как динамика курса рубля и мировых цен на товары влияет на инфляцию в России

Сохраняющаяся повышенная инфляция в России связана как с недавним ослаблением курса рубля (в ноябре на 1,5% к доллару США), так и с общим повышением мировых цен на многие товары. Об этом "РГ" заявил старший научный сотрудник Всероссийской академии внешней торговли Александр Фиранчук. Меры ЦБ по повышению ключевой ставки укладываются в общемировой тренд по ужесточению денежно-кредитной политики, добавил он.

В ноябре 2021 года инфляция в России достигла нового рекорда: 8,4% против 8,1% в октябре.

По мнению Александра Фиранчука, на сохранение повышенного уровня инфляции повлияло как ослабление национальной валюты, так и общее повышение мировых цен на многие товары.

"Индекс биржевых цен продовольственных товаров (Всемирного банка) в ноябре вырос на 1,4%, а за год - на 20%, - пояснил он. - С учетом инерции реакции потребительских цен на изменения биржевых котировок и курса рубля, сохраняются проинфляционные риски, особенно в части продовольственных товаров. Повышенная инфляция характерна не только для России (8,4%), но и других стран с формирующимися рынками, таких как Турция (21%), Бразилия (10,7%), Мексика (7,4%), ЮАР (5,5%) и Индии (4,9%), а вот в Китае прирост потребительских цен в текущем году остался на обычном уровне (2,3%)".

Эксперт добавил, что рост потребительских цен в развитых странах во многом связан с увеличением цен на энергоресурсы - за год глобальный индекс биржевых цен на них увеличился более чем в два раза (в 2,1 раза по данным Всемирного банка).

"Рекордная инфляция зафиксирована в Еврозоне (4,9%), при этом для цен на энергоресурсы она достигла 27,5%, а для всех прочих товаров и услуг - только 2,5%, в том числе для продовольствия 2,2%, - отметил Фиранчук. - В США ситуация схожа - рекордный за почти 40 лет уровень годовой инфляции (6,8%) связан, в первую очередь, с ростом цен на энергоносители (на 33%) при меньшем росте цен продовольствия (6,1%) и прочих товаров и услуг (4,9%)".

Действия Банка России, который поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 8,5% годовых на последнем в 2021 году заседании, укладываются в общемировой тренд по ужесточению денежно-кредитной политики, констатировал Фиранчук. Примером противоположной политики является Турция, где продолжается снижение ключевой ставки, что вызвало валютный кризис, чрезвычайную волатильность курса лиры и всплеск инфляции (до уровня в 20%), подчеркнул он.