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Рубрика: Общество

Как нацпроекты помогают сменить работу и повысить производительность труда

Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8641)
Благодаря нацпроектам предприятия повышают производительность труда, люди учатся и проходят профессиональную переподготовку, родители бесплатно получают психолого-педагогическую и консультативную помощь. Подробнее о достижениях нацпроектов - в материале "РГ".
На новогодних прилавках всегда много игрушек. Новый год - праздник из детства, когда писали Деду Морозу и с нетерпением ждали его подарков. Сегодня у родителей будет выбор - что положить под елку. Фабрики детских игрушек увеличили выпуск товаров для малышей к новогодним праздникам. Для этого им многое пришлось изменить на своих производствах. И оно того стоило - праздничные прилавки не пустуют. Фото: Сергей Куксин

Производительность несырьевых предприятий к 2024 году должна повыситься на 20%

Текст: Гульназ Данилова , Анна Скрипка
Десять лет назад никто и предположить не мог, что белгородская микрофирма по производству детских игрушек станет экспортером уникальных товаров. Милые кукольные домики и мебель для них, постельные принадлежности и много чего еще продаются в Италии и других странах Евросоюза.

Расширил ассортимент и башкирский семейный завод, который уже выпускает более 260 детских товаров. К Новому году эти и другие предприятия - участники национального проекта "Производительность труда" - выпустили дополнительные партии. Деду Морозу будет из чего выбирать.

Фото: Александр Корольков/РГ
Когда появятся игрушки из вторсырья

В целом же белгородский торговый дом "Мега Тойс" задает тон в отрасли и не собирается останавливаться на достигнутом. На предприятии, где производство игрушек контролируется на каждом этапе сложного процесса, уверены: предела совершенству нет. Именно поэтому в "Мега тойс" решили присоединиться к почти сотне белгородских участников национального проекта "Производительность труда".

Эксперты Белгородского регионального центра компетенций пять месяцев изучали тонкости производственного процесса вместе с сотрудниками фабрики игрушек. В результате каждый этап - от склада сырья до помещения для отгрузки на продажу - был расписан чуть ли не посекундно.

Эксперты Центра компетенций нашли важный ресурс для повышения производительности - сократить время перемещения сырья из места хранения до станков. Как оказалось, сделать это было достаточно просто и без больших затрат. На фабрике переставили оборудование, установили нужный стеллаж, и дело пошло быстрее.

Рост скорости сразу заметили сотрудники производственных цехов: статистические данные показали увеличение выработки продукции. И казалось бы, на этом можно остановиться. Однако фабрика намерена развиваться и дальше.

Деревянные изделия - та же мебель для кукол - пользуются спросом во всем мире, и теперь на белгородской фабрике важно оптимизировать и затраты на производство. Ближайшие три месяца посвятят именно этому.

На фабрике намерены уменьшить время изготовления с 21 до 16 дней, а также снизить запасы незавершенного производства. Пока число таких комплектов превышает три тысячи. А вместе с экспертами по производительности труда сотрудники фабрики добьются уменьшения их примерно в два раза.

Башкирский завод пластмассовых изделий "Альтернатива" тоже производит детские товары, в том числе и игрушки. Он работает в городе Октябрьском. И одним из первых в республике присоединился к нацпроекту "Производительность труда".

В 2021 году завод освоил выпуск 61 детской игрушки. Теперь в ассортименте детских изделий 283 позиции - от стаканчиков до сложных сборных конструкторов, каталок, мебели. Они предназначены для малышей от 0 до трех лет. Это яркие, красивые, прочные, удобные и безопасные вещи. Многие украшены изображениями героев популярных российских и зарубежных мультфильмов.

Весь цикл - от идеи до реализации готового товара - выполняется собственными силами. Отдел маркетинга подает идеи, инженеры их прорабатывают, инструментальное производство выпускает пресс-формы, а цеха изготавливают.

20 процентов: на столько в среднем по стране должна повыситься производительность труда на несырьевых предприятиях России к 2024 году

Завод, в рамках нацпроекта получив адресную поддержку экспертов Федерального центра компетенций, увеличил выпуск продукции и снизил ее себестоимость на семь процентов.

Фото: iStock
Московским предприятиям помогут повысить производительность труда

Внедрять инструменты бережливого производства здесь начали на участке по изготовлению детских ледянок. Вместе с экспертами Федерального центра компетенций сотрудникам завода удалось снизить объемы незавершенного производства, в два раза, с 228 до 456 штук, увеличить выработку на одного работника за смену. И сократить время производства более чем в 3,5 раза.

В этом году присоединилась к нацпроекту и подмосковная компания по производству детских игрушек "Десятое королевство" из Шаховского района. Первые полгода здесь внедряли технологии бережливого производства. Они позволяют одновременно добиться пяти целей. Повысить качество продукции. Избавиться от лишних расходов. Сократить время на производство товара. Снизить общие затраты предприятия. И, наконец, свести к минимуму риски. Следующие три месяца компания посвятит повышению эффективности производства.

В 2021 году родителям оказано около трех млн услуг бесплатной консультативной помощи

Текст: Роман Мерзляков , Светлана Сибина
В Омской области за три года число консультационных пунктов для родителей выросло вдвое. А в Волгоградской области уже третий год работает консультационная служба для родителей "Гармония".
Сто тысяч родителей в Омской области получили бесплатные консультации. Среди вопросов: льготы для семей и как решать детские проблемы. Фото: Владимир Казионов

В рамках нацпроекта "Образование" в этом году по всей стране мамам и папам оказано три миллиона услуг бесплатной психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Специалисты отвечают на важные вопросы по "горячей линии", во время видеоконсультаций, на занятиях онлайн-университетов.

Региональный штаб родительского контроля создали на Кубани

Благодаря "Гармонии" родители могут обратиться за советами к педагогам и психологам, логопедам и дефектологам. С каждой семьей проблемные вопросы разбирают индивидуально в формате "гостиной для родителей" или онлайн, сообщили в облздраве Волгоградской области. Единая региональная консультационная служба включает 32 пункта в городах и районах области. В каждой точке по три педагога. Всего штат насчитывает 96 человек.

"Много вопросов у тех, чьи дети идут в первый класс: как подготовиться, выстроить режим дня. У старшего возраста самые проблемные моменты - конфликты. Много вопросов по ЕГЭ, онлайн-обучению", - рассказала директор школы-интерната "Созвездие", на базе которой действует "Гармония", Татьяна Кобзева.

В Омской области развивают сеть выездных сельских консультаций, где можно найти ответ на самые разные вопросы. Как усыновить ребенка, использовать маткапитал, взять семейную ипотеку?

Сейчас в регионе действуют уже 336 консультационных пунктов. И если в городе за помощью можно обратиться по конкретным адресам, то в села методисты, педагоги, психологи и диагносты едут сами. В этом активно участвуют некоммерческие организации, которые выиграли 12 государственных грантов. В новом году к ним добавится еще пять.

Три миллиона услуг бесплатной психолого-педагогической, методической и консультативной помощи оказали в России родителям в этом году

"Сначала мы создали три ресурсных центра в Омске для семей с проблемными ребятишками. А потом решили наладить выездную службу, которая уже охватила 13 сельских районов", - поделилась с "РГ" директор Омской региональной общественной организации инвалидов "Планета друзей" Наталья Мишенина.

По ее мнению, соцтуры оказались очень востребованы. Семьям не хватает информации. За помощью того же психолога или логопеда многодетным родителям приходится ехать в райцентр. Теперь - не так часто.

К 2024 году штат врачей и медперсонала в поликлиниках вырастет на 10%

Текст: Светлана Цыганкова
С этого года на единовременную выплату в миллион рублей могут рассчитывать не только фельдшеры, но и акушеры, медсестры, которые приехали работать в деревни или поселки городского типа. Их должности включены в программу "Земский доктор".

В Карелии "загородный штат" медработников пополнили 44 человека. Среди них - фельдшеры скорой помощи, педиатры и терапевты, кардиологи, хирурги, анестезиологи. Они приехали из Таджикистана и различных регионов России.

Фото: Минздрав Омской области
В Омске врачи спасли пациента с рапирой в голове

Почти год в Кемской поликлинике работает кардиолог Марина Большакова. "Я здесь родилась, - рассказала она. - После вуза попала по распределению в Псковскую область. Отработала там больше тридцати лет. А теперь решила вернуться на родину. В Кеми живут мои родные. Мне тут хорошо. Давно не видела такого снега".

О большом снеге и морозах в Карелии наслышан и Шухрат Холматов, он родом из Таджикистана. Окончил медицинский университет в Самаре. По специальности - стоматолог. Работает в поликлинике межрайонной больницы города Костомукши, который приравнен к регионам Крайнего Севера. Куда потратит свой миллион, Шухрат пока не решил. Хочет перевезти в Россию родителей и жену.

За десять лет в Карелию привлекли 235 медработников. Каждому предоставили за счет федерального бюджета единовременную выплату от полумиллиона до двух миллионов рублей.

В Республике Коми тоже обеспечивают кадрами медицинские организации небольших сел и поселков. Речь идет о целевом обучении. Это одна из форм приема в вуз помимо бюджетной и платной. Сейчас в рамках целевого обучения и контрактной подготовки в медвузах проходят обучение свыше 500 студентов. Самые успешные получают именную стипендию. Целевая подготовка врачей ведется за счет федерального бюджета, а контрактная - республиканской казны.

Единовременная выплата в миллион рублей предусмотрена для врачей, которые устроятся на работу в медицинские организации Воркуты

Действует в Коми и программа "Земский врач". А в этом году дополнительно запланирована единовременная выплата в миллион рублей врачам, которые придут работать в медицинские организации Воркуты.

Справка "РГ"

Участниками программ "Земский доктор и земский фельдшер" в прошлом году стали более 6 тысяч медицинских работников.

В 2021 году пять тысяч специалистов прошли профессиональную переподготовку по различным профилям. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" к 2024 году штат врачей и среднего медперсонала в поликлиниках вырастет на 10 процентов. Ликвидация кадрового дефицита в медорганизациях - одно из основных направлений этого нацпроекта.

В новой детской библиотеке Солнечногорска можно снимать мультфильмы

Текст: Андрей Куликов , Светлана Песоцкая
В новой детской модельной библиотеке, открывшейся недавно в курортном Светлогорске Калининградской области, можно не только читать книги, смотреть кино и мультфильмы, но даже их снимать.
В библиотеку города Светлогорска дети теперь ходят не только за книгами. Здесь еще можно посмотреть мультфильмы и заниматься в киностудии. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

"КиноLab" - концепция нового культурно-образовательного пространства. Ее разработали в Светлогорске и подали заявку на всероссийский конкурс создания модельных библиотек в рамках нацпроекта "Культура". И выиграли.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Субсидия в пять миллионов из федерального бюджета ушла на оборудование киностудии. Ее можно использовать для съемок игровых фильмов и мультфильмов, а также трансформировать в кинозал. "У нас есть для детей интерактивные стол и пол, новейшие 3D-ручки, VR-очки, робототехника", - перечисляет директор библиотеки Анна Олейник.

В библиотеку записаны почти 1800 читателей. Она не пустовала и до обновления, а теперь новых мальчишек и девчонок привлекает еще больше. Анимационная студия уже показала на большом экране первые результаты работы - мультфильм по книге Кристины Кретовой "Приключения мышонка Недо в Калининграде". И может, кто-то из ребят выберет кино своей профессией.

В начале декабря после ремонта и модернизации открылась и библиотека N 1 на берегу Волги на набережной Космонавтов в Саратове.

Старейшая в городе библиотека была создана при городской Думе еще в 1895 году, как народная читальня. Капремонта здесь не было лет шестьдесят. В этом году она получила грант по нацпроекту "Культура" в 5 миллионов рублей для преобразования в модельную библиотеку. Власти города выделили еще более пяти миллионов на капитальный ремонт.

"Приобрели компьютерное и мультимедийное оборудование. Реализовали давнюю мечту, закупили великолепные стеллажи для книг до высоких потолков", - рассказала директор Центральной городской библиотеки Наталия Леонтьева. Есть здесь бесплатный Wi-Fi, можно подключиться к Национальной электронной библиотеке или ресурсу "ЛитРес". В библиотеке действуют несколько клубов: краеведения, юных техников, любителей песни. А летом около нее будет работать летнее кафе и читальный зал на открытом воздухе.

В волгоградских колледжах за три года открыли 79 инновационных мастерских

Текст: Юрий Гень , Роман Мерзляков
Ученики сами создают аудиогиды и учатся проводить экскурсии на экспозиции об освоении Арктики и Антарктиды. А будущие нефтяники работают на настоящем станке-качалке. Сегодня во многих колледжах и техникумах открываются профессиональные мастерские, оборудованные по последнему слову техники.

На Кубани в рамках в этом году заработали 13 современных мастерских в семи колледжах и техникумах. А до конца декабря планируется создать еще 11 таких мастерских в пяти различных учреждениях.

Фото: Photoxpress
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В Краснодарском торгово-экономическом колледже на оснащение и ремонт классов в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" было выделено более 24 миллионов рублей. Созданные мастерские ориентированы на четыре направления: "Администрирование отеля", "Туризм", "Поварское дело" и "Кондитерское дело". Удалось оснастить 58 рабочих мест для студентов.

"Все оснащено по стандартам WorldSkills, - пояснил первый замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько. - Мастерские позволят техникуму повысить качество подготовки студентов. На экзамене выпускникам моделируют реальную производственную ситуацию".

А в Краснодарском машиностроительном колледже мастерские открылись по направлению "Промышленные и инженерные технологии". Следи них - добыча нефти и газа, инженерный дизайн CAD и другие. Капремонт аудиторий и закупка оборудования обошлись в 74 миллиона. Удалось оснастить 51 рабочее место. Например, мастерскую по компетенции "Инженерный дизайн CAD" оборудовали 3D-принтерами и 3D-манипуляторами. Установили компьютеры с программным обеспечением по проектированию и конструированию в машиностроении.

В волгоградских колледжах за три года открыли 79 инновационных мастерских. Больше всего по стране. В технологическом колледже три раза в неделю проходят занятия в учебной мастерской "Информационно-экскурсионная деятельность". Это здесь ребята на них сами создают аудиогид.

Реализуются программы "Парикмахерское искусство" и "Эстетическая косметология". С помощью специального оборудования под руководством экспертов WorldSkills студенты осваивают современные приемы и технологии. Есть машинки для стрижки и много другого.

"Учиться стало легче и интереснее. Теперь у нас есть самые передовые инструменты, материалы, каких нет в салонах города", - рассказывает преподаватель Светлана Барсукова. "С новым работать всегда приятнее! - соглашается студентка Мария Соколова. - Окрашивание волос проходит намного удобнее. Все под рукой. Это оборудование позволяет выполнять более широкий спектр услуг. Даже кресло удобнее поднимается. И мойка комфортна и для мастера, и для клиента".

В Алтайском крае в этом году переобучение проходят более 1,6 тысячи человек

Текст: Валентина Пичурина
Виталий Федоровский из деревни Ключи Курганской области получил диплом техника по обслуживанию холодильного оборудования и систем кондиционирования. И сразу оформился самозанятым. И таких, как он, получивших курсовую подготовку, в этом году будет около 170 тысяч человек. Новые знания помогают им найти работу или открыть собственное дело.

Виталий Федоровский по первому образованию автомеханик. Шесть лет назад перебрались с семьей из города в деревню. Остался без работы. Но ненадолго. Многодетному отцу (в семье растут три дочери) предложили поучаствовать в проекте. Согласился. Из огромного списка компетенций сразу остановился на холодильниках и кондиционерах. По направлению центра занятости Виталий бесплатно очно отучился 2,5 месяца в курганском колледже.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Виталий изучил рынок и удивился: на весь район один мастер. Разместил объявление о своих услугах. Пошли заказы. Сейчас Виталий составляет бизнес-план. Хочет обратиться в администрацию района за господдержкой для самозанятых: нужны средства на развитие.

Нередки случаи, когда новая специальность, полученная на курсах, дает старт семейному бизнесу. Так случилось у Балжан Исмагуловой из села Целинного. Благодаря проекту "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" она стала парикмахером. У нее уже есть свой кабинет.

В Алтайском крае в этом году учатся и проходят переподготовку более 1,6 тысячи человек. Среди выпускников - Марина Приходько. Она успешно прошла аттестацию в Алтайском филиале РАНХиГС. Теперь Марина - дипломированный специалист в области современных технологий оценки персонала. "Я еще и юрист. Полученных знаний мне будет достаточно, чтобы после декрета найти работу уже по новой специальности", - рассказала Марина.

Справка "РГ"

Координируют программу обучения по нацпроекту "Демография" три федеральных оператора - Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Томский госуниверситет.

Обучение проходит по всей стране на базе вузов и колледжей, в том числе и онлайн. При переобучении большое внимание уделяется запросам работодателей, чтобы все выпускники курсов были востребованы на рынке труда.

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