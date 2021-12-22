Как нацпроекты помогают сменить работу и повысить производительность труда

На новогодних прилавках всегда много игрушек. Новый год - праздник из детства, когда писали Деду Морозу и с нетерпением ждали его подарков. Сегодня у родителей будет выбор - что положить под елку. Фабрики детских игрушек увеличили выпуск товаров для малышей к новогодним праздникам. Для этого им многое пришлось изменить на своих производствах. И оно того стоило - праздничные прилавки не пустуют. Фото: Сергей Куксин