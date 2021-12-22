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Рубрика: Власть

Какие меры принимает Минпромторг для подготовки молодых ученых

Текст: Андрей Исаев (заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8641)
21 декабря в Государственной Думе состоялся правительственный час с участием министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Отмечу, что в Народной программе, с которой "Единая Россия" шла в этом году на парламентские выборы, есть много важных задач, связанных с развитием отечественной промышленности. Например, программа предполагает обеспечение системы здравоохранения машинами "скорой помощи", мобильными медицинскими комплексами, развитие региональной санитарной авиации. Помимо этого, она затрагивает вопросы обновления общественного транспорта. Для выполнения этих задач мы будем работать рука об руку с министерством промышленности и торговли. Также мы планируем сотрудничать с министерством в сфере экологии. В частности, речь идет о построении новой системы обращения с отходами, о комплексном снижении техногенной нагрузки на окружающую среду. Наконец, нам вместе предстоит решить большой блок социальных задач: в первую очередь обновить материальную базу учреждений образования и культуры.

Фото: DOMINIQUE FAGET/ AFP
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Во время правительственного часа во вторник и на заседании президиума фракции "Единая Россия" в понедельник, куда тоже был приглашен министр, мы задали ему те вопросы, которые в наибольшей степени волнуют нас и наших избирателей.

Прежде всего мы подняли тему нехватки молодых специалистов в некоторых отраслях промышленности. Нас интересовали меры, которые принимает минпромторг для подготовки молодых ученых и квалифицированных специалистов в высокотехнологичных отраслях. По словам министра, этому уделяется большое внимание: в некоторых школах отраслевые компании создают профильные классы, во многих образовательных учреждениях средне-профессионального образования при подготовке специалистов в сфере металлургии, машиностроения, фармацевтики, легкой и химической промышленности у ребят есть возможность практиковаться на новейшем оборудовании, увеличивается количество бюджетных мест в вузах по инженерным и техническим специальностям, студенты могут проходить профстажировки на предприятиях.

Отвечая на наш вопрос о том, как облегчить сельхозпроизводителям сбыт продукции, министр предложил вернуться к теме развития мобильной, нестационарной торговли. Во-первых, необходимо создавать новые ярмарки и рынки. В 2007 году их было почти 6 тысяч по стране, а сейчас есть только 881 официально зарегистрированный рынок, то есть их стало в семь раз меньше. Во-вторых, следует рассмотреть законопроект, который был подготовлен министерством промышленности и торговли еще в 2018 году и который помогает малому и среднему бизнесу реализовывать произведенную и выращенную сельхозпродукцию непрерывно. Согласно этому документу, если муниципалитет предоставил место для мобильной лавки или автолавки, а потом принял решение использовать это место под какие-то другие мероприятия, то он обязан предложить предпринимателю другое место для ведения торговли на срок, обозначенный в договоре. Все это, с одной стороны, будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, а с другой стороны, обеспечит гражданам больший выбор товаров.

Во время правительственного часа мы также говорили с министром о необходимости модернизации технической базы Летно-исследовательского института имени Громова, отвечающего за подготовку специалистов-испытателей экспериментальной авиации, о важности производства и ускоренного внедрения современной отечественной транспортной техники в региональные парки. По этим и другим вопросам мы договорились с министерством продолжать работать вместе в новом 2022 году.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минпромторг Партии "Единая Россия" Колонка Андрея Исаева

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