Какой будет белорусская вакцина

Экспериментальная партия белорусской вакцины прошла предварительные испытания, они предваряют масштабные доклинические исследования с использованием лабораторных животных.
Заместитель директора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Алина Дронина особо отметила, что препарат безопасен и иммуногенен:
- До конца года будет завершена разработка лабораторного регламента - это наша научная часть. В 2022-м мы должны передать технологию производителю. В результате будет разработана технология производства, а затем уже получена опытно-промышленная партия вакцины.
Над проектом работают группы ученых из РНПЦ эпидемиологии и микробиологии и Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси. Препарат будет цельновирионным инактивированным, и изготовят его по классической уже отработанной технологии. Ученые уверены, что вакцина будет эффективна против различных штаммов - это очень важный показатель. Уже есть хорошие новости: животные, на которых испытывали препарат, не погибали, хотя им вводили дозы, в десять раз превышающие обычную.
Поставить вакцину "на конвейер" предстоит фармпредприятиям "Белмедпрепараты" и "БелВитунифарм". "БелВитунифарм" займется изготовлением активного компонента препарата, а готовую вакцину сделают на мощностях "Белмедпрепаратов". Параллельно будет спроектирован и построен производственный комплекс на базе "БелВитунифарма", где вакцину станут изготавливать по полному циклу.
Эксперты отмечают, что доклинические и клинические испытания потребуют минимальных затрат, поскольку для выпуска вакцины на "Белмедпрепаратах" есть все условия - оборудование, персонал и опыт. К концу 2023 года планируется начать массовое использование своей, белорусской, вакцины.
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Белорусские вирусологи работают над концентрированием штамма SARS-CoV-2 с использованием уникальной установки, рассказали в пресс-службе Минздрава. Специалисты из РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проводят исследования с использованием системы тангенциальной фильтрации Sartoflow Smart Cross Flow System. Установка недавно прибыла в РНПЦ. Ее система позволяет произвести концентрирование предварительно осветленного и инактивированного препарата вируса в автоматическом режиме до заданных объемов. Полученный таким образом концентрат используется в дальнейшем для двухступенчатой хроматографической очистки. Это необходимо для получения высокоочищенного прототипа будущей вакцины.