Какой будет белорусская вакцина

На сегодня в Беларуси полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более трех миллионов человек. Около четырех миллионов получили первую дозу вакцины. Большинство белорусов предпочитают российские "Спутник V" и "Спутник Лайт", некоторые выбирают китайскую вакцину. Выпуск "Спутника" налажен также на минском предприятии "Белмедпрепараты". Дефицита вакцин нет. Но белорусские ученые считают делом чести создание отечественного антиковидного препарата. Сегодня работы ведутся полным ходом, и уже есть первые результаты.

Экспериментальная партия белорусской вакцины прошла предварительные испытания, они предваряют масштабные доклинические исследования с использованием лабораторных животных.

Заместитель директора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Алина Дронина особо отметила, что препарат безопасен и иммуногенен:

- До конца года будет завершена разработка лабораторного регламента - это наша научная часть. В 2022-м мы должны передать технологию производителю. В результате будет разработана технология производства, а затем уже получена опытно-промышленная партия вакцины.

Над проектом работают группы ученых из РНПЦ эпидемиологии и микробиологии и Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси. Препарат будет цельновирионным инактивированным, и изготовят его по классической уже отработанной технологии. Ученые уверены, что вакцина будет эффективна против различных штаммов - это очень важный показатель. Уже есть хорошие новости: животные, на которых испытывали препарат, не погибали, хотя им вводили дозы, в десять раз превышающие обычную.

Поставить вакцину "на конвейер" предстоит фарм­предприятиям "Белмедпрепараты" и "БелВитунифарм". "БелВитунифарм" займется изготовлением активного компонента препарата, а готовую вакцину сделают на мощностях "Белмедпрепаратов". Параллельно будет спроектирован и построен производственный комплекс на базе "БелВитунифарма", где вакцину станут изготавливать по полному циклу.

К концу 2023 года планируется начать массовое использование белорусской вакцины от COVID-19

Эксперты отмечают, что доклинические и клинические испытания потребуют минимальных затрат, поскольку для выпуска вакцины на "Белмедпрепаратах" есть все условия - оборудование, персонал и опыт. К концу 2023 года планируется начать массовое использование своей, белорусской, вакцины.

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Белорусские вирусологи работают над концентрированием штамма SARS-CoV-2 с использованием уникальной установки, рассказали в пресс-службе Минздрава. Специалисты из РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проводят исследования с использованием системы тангенциальной фильтрации Sartoflow Smart Cross Flow System. Установка недавно прибыла в РНПЦ. Ее система позволяет произвести концентрирование предварительно осветленного и инактивированного препарата вируса в автоматическом режиме до заданных объемов. Полученный таким образом концентрат используется в дальнейшем для двухступенчатой хроматографической очистки. Это необходимо для получения высокоочищенного прототипа будущей вакцины.