Какой сегодня праздник. 22 декабря - День энергетика

Ежегодно 22 декабря в России отмечается День энергетика. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1920 году открылся VIII Всероссийский съезд Советов, который принял Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО). Он был разработан Государственной комиссией по электрификации, которую возглавлял ученый-энергетик, академик АН СССР Глеб Кржижановский.

День энергетика отмечают все работники энергетической промышленности, занимающиеся выработкой, передачей и сбытом электрической и тепловой энергии.

Впервые этот профессиональный праздник был установлен указом президиума Верховного Совета СССР в 1966 году. В 1988 году он был перенесен на третье воскресенье декабря, что вызвало массовое непонимание и игнорирование среди энергетиков, которые продолжали отмечать свой праздник именно 22 декабря. После распада Советского Союза День энергетика официально не отмечался. В 2015 году по просьбе Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики и общественного объединения "Всероссийский электропрофсоюз" постановлением правительства "в целях восстановления исторически обоснованной даты празднования Дня энергетика установлена дата профессионального праздника - 22 декабря".

Отметим, что на сегодняшний день в России 60% электроэнергии производится тепловыми электростанциями, 20% - 11 действующими атомными электростанциями, 19,7% - гидроэлектростанциями. На долю альтернативных источников энергии приходится менее 1%.

На встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным 14 декабря председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук сообщил, что в этом году общий прирост потребления электроэнергии в России составит исторический максимум в 5,5 процента - до 1,1 триллиона кВт/ч. Экспорт также выйдет на максимальные показатели - около 21,5 миллиарда кВт/ч, что в два раза больше по отношению к 2020 году. "Потребление электроэнергии динамично растет. В таких условиях важно соблюсти баланс между потребностями внутреннего рынка страны и экспортом", - отметил глава кабмина.