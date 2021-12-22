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22.12.2021 19:07
Рубрика: Власть

Картаполов назвал приоритеты в работе "военных" депутатов Госдумы

Текст: Юрий Гаврилов
Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подвел некоторые итоги работы "военных" депутатов в ходе осенней сессии нижней палаты парламента и рассказал о законотворческих планах своего комитета.

"Как заявил глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны, развитию Вооруженных сил, укреплению обороноспособности России мы всегда уделяли, уделяем и будем уделять повышенное внимание, - напомнил Картаполов. - Функционирование оборонно-промышленного комплекса, социальное обеспечение военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей, вопросы прохождения военной службы и в целом развитие нашей армии - все эти направления являются первоочередными в работе Комитета Государственной думы по обороне".

По словам депутата, за период осенней сессии на рассмотрении Комитета по обороне были законопроекты, которые касаются практически всех вопросов обороны. Это - прохождение военной службы, исполнение воинской обязанности, социальное обеспечение военнослужащих и военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами.

Кроме того, в рамках заседаний Комитета с привлечением представителей Минобороны и других заинтересованных ведомств рассматривались актуальные вопросы военного строительства. "В период осенней сессии принят "военный бюджет", к которому были внесены поправки, направленные на реализацию поручения президента России по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов с 1 октября 2022 и 2023 годов на 5 процентов ежегодно сверх уровня инфляции. А общий размер индексации с 1 октября 2022 и 2023 годов - 9 процентов", - рассказал Картаполов.

По его словам, также запланирована индексация с 1 октября 2023 года окладов денежного содержания военнослужащих на 5 процентов сверх предусмотренного уровня инфляции. Общий размер индексации военнослужащих и военных пенсионеров с 1 октября 2023 года составит 9 процентов.

Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости
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Депутат напомнил, что в процессе работы над бюджетом был внесен ряд поправок по закрытым статьям, направленным, в том числе, на дальнейшее переоснащение частей и соединений новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, укрепление боевой мощи Вооруженных сил.

Кроме того, члены Комитета по обороне осенью провели отдельные тематические заседания по социальному обеспечению военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей. А еще обсудили все, что связано с совершенствованием системы ремонта вооружения, военной и специальной техники.

"На весеннюю сессию у нас уже сформирован план законотворческой деятельности, - поделился Картаполов. - Приоритетом остается совершенствование социального пакета военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей, кроме того, развитие законодательства об обороне с учетом планов и перспектив военного строительства в Российской Федерации". По его словам, будет также продолжена работа с правительством над улучшением социального обеспечения военнослужащих и военных пенсионеров.

- Сейчас в пакете Комитета законопроекты по вопросу присвоения воинского звания военнослужащим летного состава и заключения контракта о прохождении военной службы. К рассмотрению запланированы и законопроекты о повышении эффективности реализации военнослужащими прав на жилищное обеспечение в рамках накопительно-ипотечной системы, об уточнении порядка жилищного обеспечения отдельных категорий военнослужащих и уточнении порядка предоставления социальных гарантии по оказанию медицинской помощи, санаторно-курортному лечению, проезду к месту этого лечения и обратно и другие, - рассказал депутат.

Кроме того, в предстоящую сессию продолжится совершенствование законодательства, регулирующего гособоронзаказ, обеспечение международного военного и военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, призыв на военную службу и другие вопросы.

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